Боксер Хижняк переміг уродженця Бахмута в 1/8 фіналу Олімпіади-2024

Український боксер Олександр Хижняк стартував на літніх Олімпійських іграх-2024 з перемоги у поєдинку 1/8 фіналу.

У ваговій категорії до 80 кг Хижняк здолав представника Угорщини Пилипа Акілова, який народився у Бахмуті, роздільним рішенням суддів – 29:27, 30:26, 28:28, 29:27, 30:26.

Хижняк вийшов до 1/4 фіналу Олімпіади

28-річний українець активно розпочав поєдинок, втім програв роздільним рішенням суддів у першому раунді. У другому Олександр діяв значно активніше та забрав раунд.

Зараз дивляться

В останній трихвилинці ініціатива знову була за українцем. При цьому рефері кілька разів робила попереджнння Акілову тримати голову вище.

Наступним суперником українця стане 23-річний бразилець Вандерлей Де Соуза Перейра, який у першому раунді здолав гаїтянина Седріка Белоні-Дюльєпра.

Окрім Хижняка, Україну у боксі представляє 20-річний Айдер Абдураімов (57 кг) — його поєдинок відбудеться 31 липня проти болгарського боксера Хавʼєра Ібаньєса Діаса. Ще один українець Дмитро Ловчинський напередодні нокаутом програв у першому раунді австралійцю Теремоані Теремоані.

Нагадаємо, Олександр Хижняк на Олімпійських іграх у Токіо завоював срібну медаль у ваговій категорії до 75 кг. Через скорочення олімпійських вагових категорій українець вимушено змінив вагу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.