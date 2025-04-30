На війні загинув спортивний журналіст Володимир Коцур – йому було 53 роки

На війні загинув спортивний журналіст та військовослужбовець Володимир Коцур. Він боронив Україну в лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ.

На фронті загинув Володимир Коцур

Трагічну новину повідомило онлайн-медіа Спорт-Експрес, де журналіст працював протягом 10 років. Володимир родом із Рівненщини, 5 липня йому мало б виповнилося 54 роки.

У 1900-х – на початку 2000-х Коцур висвітлював спортивні події у Рівному, а потім переїхав до Києва, де розпочав роботу у виданні Спорт-Експрес в Україні. Він також публікувався у виданнях Український футбол та Команда.

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У Sport.ua зазначили, що журналістська спільнота з теплотою згадуватиме Коцура. Особливо історію, коли він у жовтні 2004 року після матчу Україна – Греція намагався взяти автограф і сфотографуватися з футболістом Костасом Кацуранісом.

– У Венеціанському дворику НСК Олімпійський греків, які були чинними чемпіонами континенту, хотів побачити кожен. Коцур мав свою мету. Коли з роздягальні виходив Кацураніс, Володимир “на двох опорних” перегородив йому дорогу зі словами: Я Коцур, ти – Кацураніс. У Костаса не було, навіть якщо він сумнівався, іншого вибору, ніж погодитися на фото і автограф, – пригадала редакція.

Нещодавно стало відомо, що війна забрала життя Володимира Мандзюка, професійного боксера. Йому було лише 28 років.

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