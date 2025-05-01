ЧС-2025 з хокею у дивізіоні IA: розклад матчів України та де дивитися
Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні IA стартував 27 квітня та триватиме до 3 травня. Турнір приймає румунське місто Сфинту-Георге.
У ЧС-2025 у дивізіоні IA однією з учасниць є збірна України, яка минулого року виграла чемпіонат світу у дивізіоні IB та підвищилася у класі.
Суперниками збірної України з хокею на турнірі є такі команди: Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.
Факти ICTV пропонують розклад і результати матчів збірної України та її суперників на ЧС-2025 з хокею у Дивізіоні ІА. Також розповідаємо, хто транслюватиме матчі ЧС з хокею 2025 у дивізіоні IA.
ЧС-2025 з хокею в дивізіоні IA: календар та результати
27 квітня, неділя
- 13:30. Японія – Італія – 1:4;
- 17:00. Україна – Велика Британія – 3:4 (після бул.);
- 20:30. Румунія – Польща – 1:4;
28 квітня, понеділок
- 13:30. Італія – Україна – 2:3 (після бул.);
- 17:00. Польща – Японія – 2:1;
- 20:30. Велика Британія – Румунія – 2:1;
30 квітня, середа
- 13:30. Велика Британія – Японія – 1:0 (після овертайму);
- 17:00. Польща – Італія – 1:4;
- 20:30. Україна – Румунія – 4:0;
1 травня, четвер
- 13:30. Італія – Велика Британія – 1:5;
- 17:00. Польща – Україна;
- 20:30. Румунія – Японія;
3 травня, субота
- 13:30. Японія – Україна;
- 17:00. Італія – Румунія;
- 20:30. Велика Британія – Польща.
Турнірна таблиця ЧС з хокею IA
- Велика Британія (4 матчі) — 9 очок (16:9 різниця шайб);
- Італія (4) — 7 очок (11:10 різниця шайб);
- Україна (3) — 6 очок (10:6 різниця шайб);
- Польща (3) — 6 очок (7:6 різниця шайб);
- Японія (3) — 1 очко (6:11 різниця шайб);
- Румунія (3) — 1 очко (2:10 різниця шайб).
Де дивитися ЧС із хокею 2025 в дивізіоні IA
Усі матчі збірної України з хокею на ЧС-2025 у дивізіоні IA покаже Суспільне.
Трансляції ігор ЧС із хокею 2025 будуть доступні наживо на Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.
За регламентом, дві найкращі команди вийдуть на чемпіонат світу з хокею 2026 року, який відбудеться у Швейцарії. Саме на цьому ЧС грають найсильніші команди світу – Канада, США, Чехія, Швеція, Фінляндія.
Команда, яка фінішує на змаганнях останньою у турнірній таблиці опуститься у дивізіон IB.
Фото: Федерація хокею України