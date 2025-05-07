Ліга чемпіонів-2024/25: розклад, результати матчів та сітка турніру

У Лізі чемпіонів визначився перший фіналіст турніру. У двоматчевому протистоянні путівку виборов міланський Інтер, який обіграв Барселону.

Для нерадзуррі це сьомий фінал Ліги чемпіонів в історії. Тричі команда вигравала трофей.

Другим фіналістом стане переможець двоматчевого протистояння між Арсеналом, за який виступає український футболіст Олександр Зінченко, та французьким ПСЖ.

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Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами матчів Ліги чемпіонів-2024/25.

Фінал Ліги чемпіонів

Субота, 31 травня, Мюнхен

22:00 ПСЖ _:_ Інтер

Розклад 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та результати

Перший матч: вівторок, 29 квітня

22:00 Арсенал 0:1 ПСЖ

Перший матч: середа, 30 квітня

22:00 Барселона 3:3 Інтер

Матч-відповідь: вівторок, 6 травня

22:00 Інтер 4:3 Барселона

Матч-відповідь: середа, 7 травня

22:00 ПСЖ 2:1 Арсенал

Розклад 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та результати

Перші матчі: вівторок, 8 квітня

22:00 Арсенал 3:0 Реал Мадрид 22:00 Баварія 1:2 Інтер

Перші матчі: середа, 9 квітня

22:00 Барселона 4:0 Боруссія Дортмунд 22:00 ПСЖ 3:1 Астон Вілла

Матчі-відповіді: вівторок, 15 квітня

22:00 Боруссія Дортмунд 3:1 Барселона 22:00 Астон Вілла 3:2 ПСЖ

Матчі-відповіді: середа, 16 квітня

22:00 Реал Мадрид 1:2 Арсенал 22:00 Інтер 2:2 Баварія

Розклад 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та результати

Перші матчі: вівторок, 4 березня

19:45 Брюгге 1:3 Астон Вілла 22:00 Боруссія Дортмунд 1:1 Лілль 22:00 ПСВ 1:7 Арсенал 22:00 Реал Мадрид 2:1 Атлетіко Мадрид

Перші матчі: середа, 5 березня

19:45 Феєнорд 0:2 Інтер 22:00 Бенфіка 0:1 Барселона 22:00 Баварія 3:0 Баєр 22:00 ПСЖ 0:1 Ліверпуль

Матчі-відповіді: вівторок, 11 березня

19:45 Барселона 3:1 Бенфіка 22:00 Ліверпуль 0:1 (пен. 1:4) ПСЖ 22:00 Баєр 0:2 Баварія 22:00 Інтер 2:1 Феєнорд

Матчі-відповіді: середа, 12 березня

19:45 Лілль 1:2 Боруссія Дортмунд 22:00 Атлетіко Мадрид 1:0 (пен. 2:4) Реал Мадрид 22:00 Арсенал 2:2 ПСВ 22:00 Астон Вілла 3:0 Брюгге

Сітка Ліги чемпіонів

На відміну від попередніх сезонів, після оновленого формату повна сітка Ліги чемпіонів відома вже на стадії 1/8 фіналу.

Перші півфінали відбудуться 29/30 квітня, матчі-відповіді — 6/7 травня 2025 року. Фінал запланований на 31 травня у Мюнхені на Альянц-Арені.

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