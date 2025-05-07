Ліга чемпіонів-2024/25: розклад, результати матчів та сітка турніру

У Лізі чемпіонів визначився перший фіналіст турніру. У двоматчевому протистоянні путівку виборов міланський Інтер, який обіграв Барселону.
Для нерадзуррі це сьомий фінал Ліги чемпіонів в історії. Тричі команда вигравала трофей.
Другим фіналістом стане переможець двоматчевого протистояння між Арсеналом, за який виступає український футболіст Олександр Зінченко, та французьким ПСЖ.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами матчів Ліги чемпіонів-2024/25.
Фінал Ліги чемпіонів
Субота, 31 травня, Мюнхен
Розклад 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та результати
Перший матч: вівторок, 29 квітня
Перший матч: середа, 30 квітня
|22:00
|Барселона
|3:3
|Інтер
Матч-відповідь: вівторок, 6 травня
|22:00
|Інтер
|4:3
|Барселона
Матч-відповідь: середа, 7 травня
Розклад 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та результати
Перші матчі: вівторок, 8 квітня
|22:00
|Арсенал
|3:0
|Реал Мадрид
|22:00
|Баварія
|1:2
|Інтер
Перші матчі: середа, 9 квітня
|22:00
|Барселона
|4:0
|Боруссія Дортмунд
|22:00
|ПСЖ
|3:1
|Астон Вілла
Матчі-відповіді: вівторок, 15 квітня
|22:00
|Боруссія Дортмунд
|3:1
|Барселона
|22:00
|Астон Вілла
|3:2
|ПСЖ
Матчі-відповіді: середа, 16 квітня
|22:00
|Реал Мадрид
|1:2
|Арсенал
|22:00
|Інтер
|2:2
|Баварія
Розклад 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та результати
Перші матчі: вівторок, 4 березня
|19:45
|Брюгге
|1:3
|Астон Вілла
|22:00
|Боруссія Дортмунд
|1:1
|Лілль
|22:00
|ПСВ
|1:7
|Арсенал
|22:00
|Реал Мадрид
|2:1
|Атлетіко Мадрид
Перші матчі: середа, 5 березня
|19:45
|Феєнорд
|0:2
|Інтер
|22:00
|Бенфіка
|0:1
|Барселона
|22:00
|Баварія
|3:0
|Баєр
|22:00
|ПСЖ
|0:1
|Ліверпуль
Матчі-відповіді: вівторок, 11 березня
|19:45
|Барселона
|3:1
|Бенфіка
|22:00
|Ліверпуль
|0:1 (пен. 1:4)
|ПСЖ
|22:00
|Баєр
|0:2
|Баварія
|22:00
|Інтер
|2:1
|Феєнорд
Матчі-відповіді: середа, 12 березня
|19:45
|Лілль
|1:2
|Боруссія Дортмунд
|22:00
|Атлетіко Мадрид
|1:0 (пен. 2:4)
|Реал Мадрид
|22:00
|Арсенал
|2:2
|ПСВ
|22:00
|Астон Вілла
|3:0
|Брюгге
Сітка Ліги чемпіонів
На відміну від попередніх сезонів, після оновленого формату повна сітка Ліги чемпіонів відома вже на стадії 1/8 фіналу.
Фото: UEFA
Перші півфінали відбудуться 29/30 квітня, матчі-відповіді — 6/7 травня 2025 року. Фінал запланований на 31 травня у Мюнхені на Альянц-Арені.
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