Останні два матчі на чолі команди: Хабі Алонсо залишає Баєр заради Реала

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо оголосив, що залишить клуб після сезону-2024/25.

Про це він заявив на пресконференції перед матчем проти дортмундської Боруссії, який відбудеться 11 травня.

Хабі Алонсо очолить Реал Мадрид

— Ми з клубом домовилися, що це мої останні два матчі на чолі команди. Ми вважаємо, що настав правильний час піти, і сьогодні був правильний час, щоб оголосити про це, – сказав він.

У чемпіонаті Німеччини Баєру залишилося зіграти ще два матчі – проти Боруссії Дортмунд 11 травня та проти Майнца 17 травня.

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За підсумками поточного розіграшу Бундесліги Баєр (68 очок) забезпечив собі срібні медалі чемпіонату Німеччини. Чемпіонство достроково оформила Баварія, набравши 76 очок. Трійку лідерів замикає Айнтрахт (56).

Як повідомляє іспанська газета Marca, 42-річний Алонсо очолить мадридський Реал, змінивши у тренерському кріслі Карло Анчелотті.

Очікується, що він підпише із королівським клубом контракт на три роки і почне роботу з командою після клубного чемпіонату світу.

Видання пише, що Анчелотті, найімовірніше, залишить клуб відразу після завершення сезону, тому команда перебуватиме на клубному ЧС без головного тренера. За інформацією Marca, керуватиме командою на турнірі директор з футболу Сантьяго Соларі.

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