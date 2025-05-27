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Калініна вийшла до другого кола Ролан Гаррос вперше за три роки

Ангеліна Калініна
Фото: Getty Images

Тенісистка Ангеліна Калініна стала четвертою українкою, яка подолала стартове коло на турнірі серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2025.

У двох сетах вона розгромила представницю Вірменії Еліну Аванесян із рахунком 6:1, 6:2.

Калініна вийшла до другого кола Ролан Гаррос-2025

Тенісистки провели на корті 1 годину та 15 хвилин, за які Ангеліна зробила один ейс, припустилася менше невимушених помилок за суперницю (18:24) та мала значно більше віннерів – 26:12.

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Калініна розпочала перший сет з програної власної подачі, але вже у наступному геймі оформила брейк. Наступні п’ять розіграшів також були за українкою.

У другій партії Ангеліна з двома брейками зробила ривок 3:0, але дозволила взяти два очки у наступних геймах суперниці. Калініна реалізувала матчпойнт на своїй подачі з першого разу у восьмому геймі.

Наступною суперницею українки стане переможниця матчу між французкою Луа Буассон та 24-ю сіяною бельгійкою Елізе Мертенс.

Зазначимо, що востаннє Калініна долала стартове коло на Ролан Гаррос ще у 2022 році. Також вона стала четвертою українкою, якій це вдалося зробити на цьогорічному турнірі після Еліни Світоліної, Даяни Ястремської та Юлії Стародубцевої.

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