Після історичного срібла УПЛ: Ротань залишив Олександрію
Срібний призер української Прем’єр-ліги ФК Олександрія оголосила, що головний тренер Руслан Ротань залишив команду.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Ротань залишив ФК Олександрія
— Ми дякуємо тренеру, який написав найуспішнішу сторінку в історії нашого клубу. Бажаємо Руслану Петровичу успіхів у подальшій кар’єрі та нових звершень! Ви назавжди в наших серцях! – йдеться у повідомленні.
Ротань став головним тренером Олександрії у 2023 році. Під його керівництвом команда вперше в історії виграла срібні нагороди чемпіонату України з футболу.
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Після 30 зіграних матчів УПЛ сезону-2024/25 команда набрала 67 очок, відставши від чемпіона України київського Динамо на три очки.
За даними Telegram-каналу Футбол з вертольоту, наступним місцем роботи Ротаня стане житомирське Полісся. Також ТаТоТаке повідомляв, що азербайджанський ФК Сабах розглядає українця на посаду головного тренера.
Фото: ФК Олександрія