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2 хв.

Після історичного срібла УПЛ: Ротань залишив Олександрію

Руслан Ротань

Срібний призер української Прем’єр-ліги ФК Олександрія оголосила, що головний тренер Руслан Ротань залишив команду.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Ротань залишив ФК Олександрія

— Ми дякуємо тренеру, який написав найуспішнішу сторінку в історії нашого клубу. Бажаємо Руслану Петровичу успіхів у подальшій кар’єрі та нових звершень! Ви назавжди в наших серцях! – йдеться у повідомленні.

Ротань став головним тренером Олександрії у 2023 році. Під його керівництвом команда вперше в історії виграла срібні нагороди чемпіонату України з футболу.

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Після 30 зіграних матчів УПЛ сезону-2024/25 команда набрала 67 очок, відставши від чемпіона України київського Динамо на три очки.

За даними Telegram-каналу Футбол з вертольоту, наступним місцем роботи Ротаня стане житомирське Полісся. Також ТаТоТаке повідомляв, що азербайджанський ФК Сабах розглядає українця на посаду головного тренера.

Фото: ФК Олександрія

Олександрія, Руслан Ротань, УПЛ, Футбол
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