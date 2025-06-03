Найдорожчий футболіст збірної України може опинитися у ПСЖ: що відомо

Переможець Ліги чемпіонів-2025 французький ПСЖ зробив пропозицію англійському Борнмуту щодо трансфера гравця збірної України Іллі Забарного.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс у своєму акаунті в X (Twitter).

ПСЖ хоче знову підписати Забарного

За даними джерел журналіста, спортивний радник парижан Луїс Кампос цього понеділка вирушив до Борнмута, щоб зробити пропозицію щодо трансферу Іллі Забарного.

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Він також стверджує, що українець зацікавився паризьким проєктом і нібито дав згоду на перехід до клубу з Парижа.

Водночас керівництво Борнмута не має наміру задешево продавати контракт українського центрбека, який є основним гравцем оборонної ланки.

За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість Забарного підвищилася до €42 млн. Він також є найдорожчим футболістом збірної України.

Авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо теж написав у вівторок про інтерес з боку ПСЖ до Забарного. За його даними, українець є одним із трьох кандидатів на позиції центрбека у листі ПСЖ цього літа.

Водночас він зазначає, що Борнмут намагатиметься утримати Забарного після відходу Діна Гейсена у Реал та можливого переходу Мілоша Керкеза у Ліверпуль.

У січні французькі ЗМІ повідомляли, що Забарний відмовився переходити до ПСЖ через присутність у складі команди російського голкіпера Матвія Сафонова.

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