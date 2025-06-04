Укр Рус
Укр Рус
Популярні Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Гол Роналду у ворота Німеччини вивів Португалію у фінал Ліги націй

Роналду за збірну Португалії
Фото: Getty Images

Збірна Португалії з футболу стала першим фіналістом Ліги націй УЄФА сезону-2024/25. У матчі півфіналу підопічні Роберто Мартінеса обіграли збірну Німеччини.

Матч Німеччина – Португалія відбувся на Альянц-Арені у Мюнхені та завершився перемогою селесао з рахунком 2:1.

Німеччина – Португалія: як минув матч

Перший хороший момент створили португальці на початку матчу. Криштіану Роналду прийняв м’яча у штрафному майданчику від партнера та пробив з лівої у руки голкіперу німецької збірної.

Зараз дивляться

Згодом вже голкіперу португальців Діогу Кошті довелося рятувати свою команду після удару Ніка Волтемаде.

У середині першого тайму Леон Горецка з центру штрафного пробивав по воротах Кошти, але він знову врятував свою команду.

На перерву команди пішли за рахунку 0:0, а ось змінити нулі на табло вдалося Німеччині на третій хвилині другого тайму завдяки удару головою Флоріана Вірца.

Перевага Бундестім протрималася 11 хвилин, поки португальці не зрівняли завдяки голу Франсішку Консейсау. А на 68-й хвилині Роналду поклав м’яч у сітку воріт німців після пасу від Нуне Мендеша.

Наприкінці матчу португальці мали нагоду збільшувати свою перевагу, але спершу голкіпер Марк-Андре тер Штеген впорався з ударом Діогу Жоти, а потім – з добиванням від Консейсау.

Німеччина – Португалія: відеоогляд матчу

Німеччина – Португалія – 1:2

  • Голи: Вірц, 48 — Консейсау, 63 Роналду. 68

У фіналі Ліги націй збірна Португалії зустрінеться з переможцем матчу між Іспанією та Францією, який відбудеться завтра.

Збірна Німеччини у матчі за третє місце зіграє з командою, що програє в іншому матчі півфіналу.

Читайте також
Фінальна стадія Ліги націй-2024/25: розклад матчів, результати і склади команд
Ліга націй УЄФА

Пов'язані теми:

Збірна НімеччиниЗбірна ПортугаліїЛіга націй УЄФАФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь