Гол Роналду у ворота Німеччини вивів Португалію у фінал Ліги націй

Збірна Португалії з футболу стала першим фіналістом Ліги націй УЄФА сезону-2024/25. У матчі півфіналу підопічні Роберто Мартінеса обіграли збірну Німеччини.

Матч Німеччина – Португалія відбувся на Альянц-Арені у Мюнхені та завершився перемогою селесао з рахунком 2:1.

Німеччина – Португалія: як минув матч

Перший хороший момент створили португальці на початку матчу. Криштіану Роналду прийняв м’яча у штрафному майданчику від партнера та пробив з лівої у руки голкіперу німецької збірної.

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Згодом вже голкіперу португальців Діогу Кошті довелося рятувати свою команду після удару Ніка Волтемаде.

У середині першого тайму Леон Горецка з центру штрафного пробивав по воротах Кошти, але він знову врятував свою команду.

На перерву команди пішли за рахунку 0:0, а ось змінити нулі на табло вдалося Німеччині на третій хвилині другого тайму завдяки удару головою Флоріана Вірца.

Перевага Бундестім протрималася 11 хвилин, поки португальці не зрівняли завдяки голу Франсішку Консейсау. А на 68-й хвилині Роналду поклав м’яч у сітку воріт німців після пасу від Нуне Мендеша.

Наприкінці матчу португальці мали нагоду збільшувати свою перевагу, але спершу голкіпер Марк-Андре тер Штеген впорався з ударом Діогу Жоти, а потім – з добиванням від Консейсау.

Німеччина – Португалія: відеоогляд матчу

Німеччина – Португалія – 1:2

Голи: Вірц, 48 — Консейсау, 63 Роналду. 68

У фіналі Ліги націй збірна Португалії зустрінеться з переможцем матчу між Іспанією та Францією, який відбудеться завтра.

Збірна Німеччини у матчі за третє місце зіграє з командою, що програє в іншому матчі півфіналу.

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