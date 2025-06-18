FA висунула звинувачення Мудрику через допінг: українцю загрожує до 4 років бану

Футбольна асоціація Англії (FA) висунула звинувачення футболісту лондонського Челсі та збірної України Михайлу Мудрику через позитивний допінг-тест.

Про це повідомляють британські газети The Telegraph та The Guardian.

Мудрику висунуто звинувачення через допінг

Вважається, що допінг-проба Михайла Мудрика у листопаді 2024 року виявила заборонену речовину мельдоній. Проба А була позитивною, але ще не повідомляли результати проби B.

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Упродовж цього періоду українець був відсторонений від роботи з командою.

Тепер стало відомо, що FA висунула офіційні звинувачення Мудрику. Футболісту загрожує тривала дискваліфікація до чотирьох років.

— Ми можемо підтвердити, що Михайлу Мудрику висунуто звинувачення у порушенні антидопінгових правил, зокрема у наявності та/або вживанні забороненої речовини, відповідно до положень 3 та 4 Антидопінгових правил Футбольної асоціації. Оскільки ця справа триває, ми наразі не можемо надавати подальших коментарів, – заявив речник Футбольної асоціації.

У минулому сезоні до позитивної допінг-проби Мудрик провів 15 матчів за Челсі у всіх турнірах, відзначившись тричі. Також у його активі п’ять гольових передач.

На початку червня стало відомо, що Мудрик втратив свій 10-й ігровий номер у Челсі. Тепер під ним гратиме хавбек Коул Палмер.

Нагадаємо, у грудні стало відомо про позитивний тест на допінг у Мудрика.

У Челсі підтвердили провалену допінг-пробу Мудрика, зазначивши, що українець підтвердив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин.

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