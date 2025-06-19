Футболіст, лівий вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби Б.

Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби

Як повідомило видання The Athletic, у грудні 2024 року Мудрику повідомили про провалений результат допінг-тесту, який він здав у листопаді.

Тоді в його пробі А виявили заборонену речовину мельдоній. Внаслідок цього українського спортсмена відсторонили від роботи з командою.

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Як стверджують у виданні, тепер проба Б підтвердила позитивний результат тесту на заборонену речовину мельдоній.

Максимальний термін дискваліфікації Мудрика може становити до чотирьох років внаслідок порушення антидопінгових правил.

Зазначається, що такий термін може бути за умови, що не врахуються пом’якшувальні обставини, які дозволять зменшити відсторонення від двох років до одного місяця.

Нещодавно Футбольна асоціація Англії висунула Михайлу Мудрику офіційні звинувачення.

Загалом у сезоні 2024/25 Мудрик провів 15 матчів за Челсі у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав п’ять гольових передач.

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