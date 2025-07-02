Еліна Світоліна перемогла Саснович і вийшла в третє коло Вімблдону-2025

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до третього кола Вімблдону-2025, упевнено перемігши у другому раунді нейтральну тенісистку Аляксандру Саснович із рахунком 6:2, 6:4.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Світоліна пробилася в третє коло Вімблдону-2025: деталі перемоги над Саснович

Як пише Суспільне.Спорт, Світоліна розпочала матч із впевненої серії — після обміну брейками українка виграла три гейми поспіль і впевнено взяла перший сет 6:2.

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У другому сеті Еліна поступилася на власній подачі, але швидко відігралася і вийшла вперед. Саснович змогла відновити рівновагу під кінець сету, проте в десятом геймі Світоліна реалізувала ключовий брейк і завершила матч перемогою 6:4. Гра тривала 1 годину 17 хвилин.

Ця перемога стала для Світоліної вже 32-ю в сезоні, а на Вімблдоні вона втретє поспіль виходить у третє коло. Найкращим результатом українки на трав’яному мейджорі залишаються півфінали 2019 і 2023 років.

У третьому раунді Вімблдону-2025 Еліна зустрінеться з бельгійкою Елізе Мертенс, яку вона вже перемогла у п’яти із восьми попередніх очних протистоянь, включаючи останню зустріч на турнірі WTA 500 у Бад-Гомбурзі.

Нагадаємо, жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 30 червня 2025 року.

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