Церемонія зважування Усика та Дюбуа: де та коли дивитися

У п’ятницю, 18 липня, відбудеться офіційна церемонія зважування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа перед боєм за абсолютне чемпіонство у гевівейті.

Сам поєдинок Усик – Дюбуа 2 відбудеться 19 липня на арені Вемблі.

Церемонія зважування Усик – Дюбуа 2: коли

Початок церемонії зважування Усика та Дюбуа запланований на 17:00 за київським часом.

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Процедуру зважування Усика та Дюбуа перед реваншем на Вемблі можна буде подивитися онлайн на YouTube-каналі DAZN.

Перед першим боєм боксерів, що відбувся у 2023 році у Вроцлаві, Дюбуа переважив Усика на п’ять кілограмів. Британець показав вагу 105.7 кг проти 100.1 кг в українця.

На кону бою-реваншу Усика та Дюбуа стоятимуть пояси чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, якими володіє Олександр, а також титул IBF, який є у Даніеля.

Крім того переможець бою об’єднає пояси та стане абсолютним чемпіоном світу у гевівейті. У травні 2024 року Усик вже об’єднував ці пояси, коли переміг Тайсона Ф’юрі, але потім звільнив один.

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