Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді

Український боксер Олександр Усик захистив свої чемпіонські пояси у бою проти британця Даніеля Дюбуа. Бій відбувся у Варшаві на Тарчинські Арена.

Поєдинок тривав дев’ять раундів та завершився перемогою українця технічним нокаутом.

На бій Усик вийшов традиційно під пісню Василя Жадана Браття, яку наживо виконав співак, а гімн України виконала Олена Омаргалієва.

У стартових раундах українець фактично відразу захопив ініціативу та активно працював на ринзі. У другому раунді Олександр потужно пробив опонента, на що той відреагував.

У третьому раунді Дюбуа спробував захопити центр рингу, але Усик вправно відпрацював “на ногах”, упевнено ухиляючись від ударів британця та завдаючи власних. Трохи більшу ініціативу британець проявив у четвертому раунді. Він багато завдав ударів, які Усик упевнено парирував.

А ось у наступному Дюбуа провів брудний прийом, вдаривши підступно українця у пах. Не часто таке побачиш у професійному боксі. Це не був нокдаун, тож рефері ненадовго зупинив бій.

Згідно з правилами, боксеру надається п’ять хвилин на відновлення після такого удару, і Усик використав чотири з них. При чому, він кричав у свій куток: “Він відпочине за цей час”, наголошуючи, що готовий продовжити бій. За цей брудний прийом він добряче помстився своєму візаві влучними ударами.

У сьомому раунді Усик чисто та потужно відпрацював по супернику. Олександр продемонстрував швидку роботу ніг та рук, змусивши Дюбуа лише захищатися. Перед стартом наступної трихвилинки було помітно, наскільки важко дихає британець та не встигає за пересуванням українця.

SCENES FOR USYK pic.twitter.com/S5cMxiIHGH — Top Rank Boxing (@trboxing) August 26, 2023

Наприкінці наступного раунду українець відправив Дюбуа в нокдаун. У дев’ятому раунді британець знову опинився у нокдауні, після чого рефері зупинив бій. Після бою Усик присвятив свою перемогу Україні та Збройним силам України.

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