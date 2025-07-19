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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Усик – Дюбуа 2: де дивитися бій в Україні

Усик дюбуа 2 промо

Бій-реванш у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, у Лондоні. Поєдинок орієнтовно розпочнеться о 23:30 за київським часом.

Вечір боксу відбудеться на Вемблі. На кону головного бою стоятиме титул абсолютного чемпіона світу у гевівейті, пояси Усика за версіями WBC, WBA, WBO та IBO та пояс IBF, яким володіє Дюбуа.

Бій Усик – Дюбуа 2, де дивитися в Україні та хто покаже подію, розповідають Факти ICTV.

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Усик – Дюбуа 2: де дивитися реванш

Пряму трансляцію Усик – Дюбуа 2 шанувальники боксу в Україні зможуть подивитися на платформі Megogo. Медіасервіс покаже головний бій вечора, а також усі поєдинки андеркарду.

Бій-реванш Усик – Дюбуа 2 користувачі зможуть подивитися за такими передплатами Оптимальна, Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

Трансляція вечора боксу буде доступна в підрозділі Єдиноборства в розділі Спорт, на каналі MEGOGO Гонг, а також на окремому попап каналі в розділі Телебачення, який з’явиться на платформі в день події.

Бій Усик – Дюбуа 2 та поєдинок за участю українця Даніеля Лапіна коментуватиме Володимир Кобельков зі стадіону Вемблі. Інші зустрічі андеркарду прокоментують Сергій Лук’яненко та Дмитро Аветісян.

Нагадаємо, основному бою вечора між Усиком і Дюбуа передуватимуть п’ять поєдинків андеркарду, де на ринг вийдуть, зокрема двоє українських боксерів.

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Фото: Queensberry

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