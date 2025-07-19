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3 хв.

Усик – Дюбуа 2: відомо, хто виконає гімн України перед боєм на Вемблі

Надя Дорофєєва
Фото: Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва виконає гімн України перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

Реванш Усик – Дюбуа 2 відбудеться 19 липня на арені Вемблі у Лондоні.

Усик – Дюбуа 2: Дорофєєва виконає гімн України

Про те, що Надя Дорофєєва виконуватиме український славень перед поєдинком Усика та Дюбуа повідомили організатори бою-реваншу з промоутерської компанії Queensberry Promotions, пише Tribuna.com.

Зараз дивляться

— Одна з найвідоміших попзірок України DOROFEEVA виконає національний гімн, підтримуючи українського чемпіона, — йдеться в офіційному повідомленні.

Надя Дорофєєва, як і Олександр Усик, – родом із Криму.

Сама Дорофєєва виклала допис із багатьма фото з вечора Business and Charity Gala Dinner у Лондоні, який мав на меті підтримати Україну, Усика та його фонд. Під час події співачка виконала деякі свої хіти.

DOROFEEVA – це сольний проєкт Наді, яка упродовж десяти років була учасницею дуету Время и Стекло разом із Олексієм Завгороднім.

Бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на Вемблі. На кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик, а також титул IBF, що належить Дюбуа.

Раніше Факти ICTV розповідали, де дивитися бій Усик – Дюбуа 2 та хто покаже подію онлайн в Україні.

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БоксГімн УкраїниНадя ДорофєєваОлександр Усик
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