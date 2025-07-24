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Усик має провести бій з Паркером: WBO дала сторонам 30 днів на переговори

Усик на ринзі
Фото: Getty Images

Світова боксерська організація (WBO) призначила бій між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем тимчасового поясу Джозефом Паркером.

Про це повідомляється в офіційному акаунті WBO в соцмережі Instagram.

Усик – Паркер: WBO призначила проведення бою

– WBO офіційно розпорядилася провести переговори щодо обов’язкового поєдинку за титул чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком та Джозефом Паркером, – йдеться у повідомленні.

Сторонам дали 30 днів на досягнення угоди, інакше буде призначено промоутерські торги.

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Новозеландський боксер Джозеф Паркер є обов’язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Олександр Усик.

33-річний боксер із Нової Зеландії востаннє виходив на ринг у лютому 2025 року, коли нокаутував Мартіна Баколе у другому раунді.

38-річний Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді бою-реваншу на лондонському стадіоні Вемблі.

Завдяки перемозі українець знову об’єднав основні пояси у надважкій вазі та став дворазовим абсолютним чемпіоном гевівейту. Зробити таке двічі ще не вдавалося жодному боксерові цієї вагової категорії в еру чотирьох поясів.

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