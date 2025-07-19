Усик нокаутом переміг Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу

Український боксер Олександр Усик нокаутував британського боксера Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді.

Бій Усик – Дюбуа 2 відбувся на переповненій арені Вемблі у Лондоні. Українець захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та WBC, а Дюбуа – пояс IBF.

Усик – абсолютний чемпіон гевівейту

Перший раунд бою минув у темпі і досить динамічно. Обидва боксери обмінялись точними джебами, після чого Дюбуа спробував атакувати, але Усик майстерно ухилявся. Наприкінці раунду Олександр двічі лівою влучив у щелепу британця.

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У другому раунді Дюбуа пробив прямим ударом, але Усик швидко відповів серією по корпусу. В кінцівці раунду українець притис суперника до канатів і ще раз чітко влучив лівою в голову.

На початку третього раунду британцю вдалося кілька разів точно пробити в голову Усику, але той відповів ефектними двійками, знову завершивши атаку влучним лівим у щелепу.

Четвертий раунд минув у обережному темпі: боксери обмінювалися джебами, очікуючи зручного моменту для атаки. Усик намагався прорватися серією, утім пропустив кілька ударів по корпусу.

У п’ятому раунді, на екваторі бою, Усик майстерно завершив бій. Після кількох точних ударів по голові він відправив Дюбуа у нокдаун, а вже за мить – серією по корпусу та голові – відправив британця у нокаут.

Усик – Дюбуа 2: відеоогляд бою

Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію вечора боксу на Вемблі, де головною подією став бій Усик – Дюбуа.

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