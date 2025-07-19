Усик нокаутом переміг Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу
Український боксер Олександр Усик нокаутував британського боксера Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді.
Бій Усик – Дюбуа 2 відбувся на переповненій арені Вемблі у Лондоні. Українець захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та WBC, а Дюбуа – пояс IBF.
Усик – абсолютний чемпіон гевівейту
Перший раунд бою минув у темпі і досить динамічно. Обидва боксери обмінялись точними джебами, після чого Дюбуа спробував атакувати, але Усик майстерно ухилявся. Наприкінці раунду Олександр двічі лівою влучив у щелепу британця.
У другому раунді Дюбуа пробив прямим ударом, але Усик швидко відповів серією по корпусу. В кінцівці раунду українець притис суперника до канатів і ще раз чітко влучив лівою в голову.
На початку третього раунду британцю вдалося кілька разів точно пробити в голову Усику, але той відповів ефектними двійками, знову завершивши атаку влучним лівим у щелепу.
Четвертий раунд минув у обережному темпі: боксери обмінювалися джебами, очікуючи зручного моменту для атаки. Усик намагався прорватися серією, утім пропустив кілька ударів по корпусу.
#UsykDubois2 pic.twitter.com/xX4TAgB4cO
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025
У п’ятому раунді, на екваторі бою, Усик майстерно завершив бій. Після кількох точних ударів по голові він відправив Дюбуа у нокдаун, а вже за мить – серією по корпусу та голові – відправив британця у нокаут.
Усик – Дюбуа 2: відеоогляд бою
Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію вечора боксу на Вемблі, де головною подією став бій Усик – Дюбуа.