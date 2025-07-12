Достойнішого народу немає: Ліна Костенко в інтерв’ю Жадану про героїзм українців

Український письменник та музикант Сергій Жадан поспілкувався з поетесою-шістдесятницею та письменницею Ліною Костенко. В інтерв’ю вона розповіла про те, як війна показала характер справжніх українців.

Перша частина інтерв’ю вийшла на каналі Радіо Хартія.

Запис інтерв’ю відбувався у листопаді 2024-го та січні 2025 року. 11 липня вийшла перша частина розмови Жадана та Костенко.

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Як звучить Україна

На запитання Сергія Жадана, як сьогодні звучить Україна по трьох роках повномасштабної війни, Ліна Костенко зауважила: Мабуть, вперше так достойно.

– У нас досі є люди, які страшно заважають Україні жити. Погані люди є, які не люблять Україну, – наголосила поетеса.

За її словами, ще й Росія доклала рук до того, щоб принизити нашу націю.

Ліна Костенко також згадала, що зараз працює на прозовою книгою – історичним романом про період Гетьманщини. В цьому контексті наголосила, що у той час правителька Катерина “хапала” для себе розумних українців. Наприклад, таким був канцлер Російської імперії Олександр Безбородько, який народився у Глухову, що на Сумщині.

Як війна характеризує українців

На запитання Сергія Жадана, як нинішня російсько-українська війна характеризує українців, Ліна Костенко відповіла, що ми – героїчний народ.

– Слухайте, це героїчний народ. Так виникає нація героїв. Десь у мене написано: Росли, росли й виросли хлоп’ята. Їх тепер зустрічають у селах на колінах. Страшно багато загинуло. Але, як на мене, чесно признатися вам, на сьогодні достойнішого народу, як українці, нема. Витримати війну з такою державою, як Росія, – каже Ліна Костенко.

Поетеса у контексті війни в Україні процитувала свої рядки:

Росія – це велика сила. Усіх би знищила дотла. Фашистське тісто замісила. Але не знає, що спекла.

За словами Ліни Костенко, росіяни досі шукають в Україні Степана Бандеру. Вони наших героїчних хлопців біля Чонгара (пункт пропуску між материковою Україною та окупованим Кримом) називали хохлами.

– Хохлів нема. Є нація, справжня нація. І в Європі, здається, це відчули. Адже витримати таку війну і не здатися, багато європейців цього просто не розуміють, – сказала Ліна Костенко.

За її словами, в Європі думають, що створення Євросоюзу убереже від війни.

Вона нагадала, як у ХІХ столітті російський імператор Олександр I ініціював Священний союз для боротьби проти революційного і національно-визвольного руху. Але цей Священний союз розпався, Ліга націй також. Та й ООН “самі бачите в якому стані”.

Тут Ліна Костенко згадала, як Генасамблея ООН у лютому 2025 року ухвалила дві резолюції щодо третьої річниці російсько-української війни: американську та українсько-європейську версії. (Перша версія не визнає РФ агресором і акцентує на усуненні “корінних причин української кризи”. Друга версія наголошує на агресії Росії та вимагає виведення російських військ із території України)

Поетеса зауважує, що українці себе чомусь недооцінюють та й взагалі нам нав’язали меншовартість.

В інтерв’ю Ліна Костенко згадала свій історичний роман про битву під Берестечком – поразки війська Богдана Хмельницького під Берестечком 1651 року. Ліна Костенко нагадала, що тоді наші війська стояли до останнього.

– Вони так стояли. Їх стільки там загинуло. Сам король (Речі Посполитої) здивувався від одного, що косою відмахувався, хотів його помилувати, – каже поетеса.

Вона зауважила, що там, де є героїзм, там нема остаточної поразки – там є надія на майбутню перемогу.

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