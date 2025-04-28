Смертоносна їжа: вчені показали продукти, які вкорочують життя
Міжнародна команда вчених під час досліджень, проведених у США та Великій Британії, показала, що споживання великої кількості ультраоброблених продуктів харчування (УПХ) збільшує ризик ранньої смерті.
– Кожне додаткове споживання 10% таких продуктів, як хліб, тістечка і готові страви, збільшує ризик смерті людини до досягнення нею 75 років на 3%, – йдеться в повідомленні.
Статистика смертності
За даними статті в Американському журналі профілактичної медицини, УПХ настільки шкідливі для здоров’я, що в деяких країнах вони стають причиною кожної сьомої передчасної смерті.
Огляд даних про харчування і смертність у восьми країнах засвідчив, що УПХ пов’язані з 124 107 випадками ранньої смерті в США на рік і 17 781 смертю на рік в Англії.
Енергія за рахунок УПХ
– Передчасні смерті, пов’язані зі споживанням ультраоброблених продуктів, значно збільшуються залежно від їхньої частки в загальному споживанні енергії людьми. Високе споживання УПХ може суттєво вплинути на здоров’я, – підсумували дослідники.
Найвищі показники смертності спостерігаються в країнах, де населення отримує найбільшу кількість енергії за рахунок споживання УПХ.
В Англії цей показник становить 53,4%, згідно з Національним дослідженням дієти та харчування, проведеним у 2018-19 роках. Але в США він ще вищий — 54,5%.
Боротьба з УПХ
Автори досліджень настійно закликали уряди в усьому світі вжити сміливих заходів у боротьбі з УПХ, включно з жорсткішим регулюванням маркетингу харчових продуктів і продажу харчових продуктів у школах та на робочих місцях, а також податками на УПХ для скорочення продажів.