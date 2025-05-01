Для чого потрібні генетичні тести і про які небезпечні хвороби вони можуть попередити

Клінічний генетик Людмила Турова розповіла, як генетичні тести можуть допомогти попередити про розвиток небезпечних патологій.

– Насправді такі тести дуже важливі для кожної людини. І вік не має значення, бо геном не змінюється ні з віком, ні зі зміною статі, – зазначає експертка.

За словами Людмили Турової, можна запобігти будь-яким негативним процесам за умови, що генетичний тест було розшифровано коректно.

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Схильність до ПТСР

Експертка розповіла, що нині генетичні тести широко використовують навіть психологи. Бо відомо, що, приміром, ПТСР може бути зумовлене генетично і метаболічно.

– Усе залежить від можливостей людини, яка замовляє цей тест. Бо що більше досліджується генів, то вартість буде трохи вищою, – каже генетик.

Засвоєння вітамінів і мікроелементів

Фахівець зазначає, що кожну реакцію в нашому організмі, кожен метаболічний процес контролює певний ген.

За словами Турової, є люди, які генетично схильні, наприклад, до того, що в них погано засвоюється вітамін D, кальцій, магній, натрій або будь-який інший субстрат, який дуже потрібен для біохімічних процесів.

Наприклад, магній є кофактором основних процесів, зокрема й неврологічних.

– Це не означає, що недостатність магнію — якась страшна патологія. Просто вона зумовлена генетично, і людині, щоб залишатися здоровою, потрібна певна компенсація, дотація цього мінералу, – каже експерт.

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