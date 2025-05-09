Рак до 50 років: учені з’ясували, які типи онкології стрімко молодшають

Команда вчених з Національного інституту раку під час дослідження з’ясувала, що в США зростає частота раку у людей молодше 50 років. Найбільше зростання спостерігається у випадках раку грудей, товстої кишки, нирок і матки.

Вчені вивчили дані, що включають понад 2 млн випадків раку, діагностованих у людей у віці від 15 до 49 років у період з 2010 до 2019 року.

З’ясувалося, що з 33 видів раку 14 мали зростання принаймні в одній молодшій віковій групі. Близько 63% випадків раннього раку було зареєстровано серед жінок.

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Дослідження

Дослідники порівняли показники захворюваності на рак у 2019 році з очікуваними показниками 2010 року.

Найбільшу частку надлишкових випадків онкології склав рак грудей – близько 4 800 додаткових випадків. Далі йшли 2 000 випадків колоректального раку, 1 800 випадків раку нирки і а 1200 випадків раку матки.

За словами експертів, обнадіює той факт, що показники смертності від більшості видів раку в молодих вікових групах не зростають.

Чому це відбувається

– Відомо, що деякі з цих типів раку пов’язані з надлишковою масою тіла, тож однією з основних гіпотез є зростання показників ожиріння, – каже провідна авторка Мередіт Шілс із Національного інституту раку.

Для раку грудей можливим поясненням є тенденція до того, що жінки народжують першу дитину в більш пізньому віці. Відомо, що вагітність і грудне вигодовування знижують ризик.

Тенденція до зниження

За словами фахівців, рівень захворюваності на рак серед людей молодше 50 років знижується для більш ніж 12 видів раку, при цьому найбільше зниження спостерігається щодо раку легень і простати.

Куріння сигарет скорочується вже кілька десятиліть, що, ймовірно, пояснює зниження захворюваності на рак легень серед молодих людей.

Зниження захворюваності на рак передміхурової залози, ймовірно, пов’язане з оновленими рекомендаціями не проводити рутинне тестування на ПСА у молодих чоловіків через побоювання з приводу надмірного лікування.

Джерело : AP

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