Не лише захищає від грипу: розроблено нову вакцину, яка забезпечує стійкий імунітет

Щорічні щеплення від грипу можуть залишитися у минулому завдяки розробці нової універсальної вакцини, здатної забезпечити стійкий імунітет проти різних штамів вірусу.

Універсальна вакцина

Над інноваційною вакциною Epigraph працювала команда вірусологів на чолі з доктором Еріком Вівером з Університету Небраски-Лінкольна (США).

Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Communications, показали високий рівень захисту проти щонайменше 12 різних штамів грипу, зокрема варіантів, через які хворіють не лише люди, а й птахи і тварини.

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У вакцинованих свиней не було виявлено ознак захворювання, вони виробили функціональні антитіла та Т-клітинні реакції, які зберігалися щонайменше протягом шести місяців.

Противірусний коктейль

Вакцину створено за допомогою спеціального програмного забезпечення Epigraph, яке аналізує послідовності генів вірусу грипу.

Вчені дослідили понад 6 тис. штамів вірусу, поширених з 1930 до 2021 року, та ідентифікували найбільш повторювані епітопи — фрагменти, які розпізнає імунна система.

Такий підхід дав змогу створити коктейль, здатний захищати імунітет навіть упродовж десяти років.

Хоча дослідження проводилося поки що на тваринах, науковці вважають засіб дуже перспективним для людей.

Якщо його ефективність підтвердять подальші дослідження, це може стати першим кроком до ліквідації грипу як сезонного захворювання та запобігти спалахам хвороби у майбутньому.

Адже пандемії грипу неодноразово починалися через зоонозне передання вірусу: іспанка (1918), азійсьий штам (1957), гонконгський грип (1968), свинячий грип (2009).

Кожен із цих випадків спричинив значні втрати. За оцінками, пандемія 2009 року інфікувала до 25% населення світу.

Команда професора Вівера планує наступні етапи випробувань, включно з перевіркою вакцини проти інших підтипів, таких як H3. Також розглядається можливість співпраці з біотехнологічними компаніями для створення препарату для людини.

— Ми стоїми на порозі вікриття, яке допоможе людству отримати колективний імунітет. І це вже не фантастика, — кажуть вчені.

Джерело : MedicalXpress

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