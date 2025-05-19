Не только защищает от гриппа: разработана новая вакцина, которая обеспечивает стойкий иммунитет

Ежегодные прививки от гриппа могут остаться в прошлом благодаря разработке новой универсальной вакцины, способной обеспечить стойкий иммунитет против различных штаммов вируса.

Универсальная вакцина

Над инновационной вакциной Epigraph работала команда вирусологов во главе с доктором Эриком Вивером из Университета Небраски-Линкольна (США).

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, показали высокий уровень защиты против по меньшей мере 12 различных штаммов гриппа, в том числе вариантов, из-за которых болеют не только люди, но также птицы и животные.

Сейчас смотрят

У вакцинированных свиней не было обнаружено признаков заболевания, они выработали функциональные антитела и Т-клеточные реакции, которые сохранялись как минимум в течение шести месяцев.

Противовирусный коктейль

Вакцина создана с помощью специального программного обеспечения Epigraph, которое анализирует последовательности генов вируса гриппа.

Ученые исследовали более 6 тыс. штаммов вируса, распространенных с 1930 по 2021 годы, и идентифицировали наиболее повторяющиеся эпитопы — фрагменты, которые распознает иммунная система.

Такой подход позволил создать коктейль, способный защищать иммунитет даже в течение десяти лет.

Хотя исследование проводилось пока на животных, ученые считают средство очень перспективным для людей.

Если его эффективность подтвердят дальнейшие исследования, это может стать первым шагом к ликвидации гриппа как сезонного заболевания и предотвратить вспышки болезни в будущем.

Ведь пандемии гриппа неоднократно начинались из-за зоонозной передачи вируса: испанка (1918), азиатский штамм (1957), гонконгский грипп (1968), свиной грипп (2009).

Каждый из этих случаев повлек значительные потери. По оценкам, пандемия 2009 года инфицировала до 25% населения мира.

Команда профессора Вивера планирует следующие этапы испытаний, включая проверку вакцины против других подтипов, таких как H3. Также рассматривается возможность сотрудничества с биотехнологическими компаниями для создания препарата для человека.

— Мы стоим на пороге открытия, которое поможет человечеству получить коллективный иммунитет. И это уже не фантастика, — говорят ученые.

Источник : MedicalXpress

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.