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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

Сім’я померлого дала згоду на посмертне донорство органів і врятувала чотири життя – МОЗ

донорство органів врятувало чотири життя

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли як, згода однієї сім’ї на посмертне донорство врятувала чотири життя.

Пересадка серця

– Віталію – 36. Одного разу він повертався з роботи і на пішохідному переході його збив автомобіль. Важкий перелом, тривале лікування, остеомієліт – лікарі мусять ампутувати йому ногу, – йдеться в повідомленні.

Але на цьому випробування чоловіка не завершилися: згодом у нього діагностували дилатаційну кардіоміопатію – стан, коли серце втрачає здатність ефективно перекачувати кров.

За словами медиків, таке захворювання позбавляло Віталія шансу на протезування та ставило під загрозу життя. Єдиним шансом для нього залишалася трансплантація серця.

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Згода на посмертне донорство

Наприкінці квітня у Вінницькій міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги у 43-річного чоловіка діагностували смерть мозку. Родина померлого дала згоду на посмертне донорство. Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) визначила, що саме це серце може врятувати життя Віталія.

Уже наступного дня у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова провели трансплантацію серця.

Ще три життя поза небезпекою

Але рішення сім’ї донора врятувало не лише Віталія. Ще троє людей, які перебували в критичному стані, отримали шанс жити:

  • у Першому медичному об’єднанні Львова 52-річній Мар’яні пересадили нирку;
  • у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова другу нирку отримала 43-річна Наталя;
  • там же пересадили печінку 44-річній Олесі.

Усі чотири пацієнти вже вдома, проходять реабілітацію і відновлюються після складних операцій.

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Джерело: МОЗ
донор, Донорство, Серце, трансплантація органів
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