Кавові клізми, дієти на соках: онкологи про зростання інтернет-порад щодо лікування раку

Онкологи стверджують, що хворі на рак нехтують перевіреними методами лікування на користь шарлатанства, такого як кавові клізми і дієти на сирих соках, на тлі тривожного зростання дезінформації в інтернеті.

– Деякі вмирали даремно або спостерігали поширення пухлин, – кажуть лікарі.

Вони висловили свої побоювання на найбільшій у світі конференції з раку в Чикаго в рамках щорічних зборів Американського товариства клінічної онкології (Asco).

Шукають щось натуральне

Дослідник раку і доцент онкологічного центру в Х’юстоні Фуміко Чино стала співавтором статті, в якій йдеться про те, що дезінформація про рак різко посилилася за останнє десятиліття і стала серйозною проблемою громадського здоров’я.

Недавнє дослідження показало, що кожен двадцятий пацієнт з онкологією не довіряє наданій вченими інформації про рак.

Зараз дивляться

– Кілька моїх пацієнтів захотіли повністю натурального підходу до лікування після того, як я пояснила їм свої рекомендації щодо лікування, – каже головний лікар Asco Джулі Грелоу.

За її словами, люди заходять в інтернет і шукають щось натуральне, і знаходять клініку в Мексиці, яка обіцяє повністю натуральне лікування раку, яке включає в себе промивання кишечника кофеїном, інфузії вітаміну С та інші речі.

Колишня хірург-мамолог Ліз О’Ріордан, у якої діагностували рак грудей, ділиться науково обґрунтованою інформацією з тисячами своїх підписників у соціальних мережах.

– В інтернеті величезна кількість дезінформації про рак. Щодня я отримую повідомлення від наляканих жінок, які хочуть знати, чи потрібно їм перестати носити бюстгальтери на кісточках, користуватися дезодорантами? Чи правда, що сокотерапія може вилікувати рак? – пише медик.

Відновити довіру

Виступаючи на конференції Asco, головний лікар Macmillan Cancer Support Річард Сімкок сказав, що дезінформація є вкрай тривожною, оскільки вона експоненціально збільшила проблему неправильних уявлень про рак.

– Нещодавно я бачив двох молодих жінок, які відмовилися від усіх перевірених методів лікування раку і замість цього дотримуються неперевірених і радикальних дієт, рекламованих в соціальних мережах, – сказав він.

За словами лікаря, людина має повне право відмовитися від цієї терапії, але коли вона робить це на основі інформації, яка відверто не відповідає дійсності або погано інтерпретована, це дуже засмучує.

Очевидно, що попереду робота з відновлення довіри до доказової медицини, резюмують онкологи.

Джерело : The Guardian

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