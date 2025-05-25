Команда вчених зі Школи клінічної медицини Кембриджського університету під час масштабного дослідження показала, що мамографія з використанням барвника на основі йоду може виявити втричі більше випадків інвазивного раку в щільній тканині молочної залози, ніж УЗД.

– Контрастна мамографія може виявити пухлини, які набагато менші, аніж ті, які виявляються під час звичайної мамографії. МРТ також дуже ефективна, але вона значно дорожча, – йдеться у повідомленні.

Дослідження

Сканування проводили в жінок зі щільною тканиною молочної залози, яким раніше було зроблено мамографію, що не виявила жодних відхилень.

Пухлини зазвичай видно у вигляді білих плям на мамограмах, але щільна тканина молочної залози також здається білою, приховуючи пухлини.

Зараз дивляться

– Коли у вас багато білої нормальної тканини молочної залози, важко побачити білі ракові клітини. Але коли ви робите контраст, ракові клітини поглинають йод, ви бачите світіння цієї ракової клітини, – кажуть учені.

Рятувати життя

За словами вчених, дослідження показало, що контрастні мамограми можуть рятувати життя. Вони не тільки виявляли більше пухлин, а й бачили їх, коли вони були маленькими і ще не поширилися на лімфатичні вузли.

– Це означає, що ці види раку були виявлені досить рано, і більшість із них все ще перебували в межах грудей. Це були відвернені трагедії, – зазначають учені.

Проте наголошується, що хоча в деяких центрах США доступна мамографія з контрастним посиленням, її використання для скринінгу раку грудей не схвалено Управлінням з контролю за продуктами і ліками.

Найчастіше цей метод використовується як діагностичний інструмент після виявлення підозрілих результатів на звичайній мамограмі.

Джерело : NYT

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