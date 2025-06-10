Чи можна їсти пророслу картоплю, цибулю і часник: відповідь експерта

На початку літа, коли лише починають з’являтися молоді овочі, чимало українців мають ще минулорічні запаси, зокрема картоплю, цибулю та часник, але вже з паростками.

Їх, звісно, можна відрізати, однак чи варто включати до раціону і за яких умов?

Щоби розібратися в цьому питанні, Факти ICTV звернулися до лікаря-терапевта Маріанни Одинець, яка поділилася своїми рекомендаціями.

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Чи можна їсти пророслу картоплю, цибулю і часник

Поява паростків на картоплі через тривале або неправильне зберігання — не рідкість.

Однак деякі плоди варто відразу викинути, оскільки вони небезпечні для здоров’я.

— Якщо на картоплі є зелені плями або довгі паростки — вона непридатна до вживання, адже токсини зберігаються навіть після термообробки, — пояснює лікарка.

За її словами, це може викликати нудоту, запаморочення, а у великих дозах — навіть серйозне отруєння.

Проростання — це природний процес, який свідчить про те, що картопля намагається перетворитися на нову рослину.

Але небезпека полягає у тому, що вона починає накопичувати не лише соланін, а й хамарин, ці сполуки захищають овоч від грибків і комах.

Через тривале зберігання врожаю збільшується їхня концентрація, тож найвищий рівень містять саме паростки.

До речі, соланін є не лише в картоплі, а й в помідорах, кабачках, баклажанах і перці.

На відміну від них цибуля і часник — цілком безпечні, якщо, звісно, не зіпсовані.

Проросла цибуля набуває гіркого присмаку, але водночас не містить жодних токсинів. Зелене перо навіть корисне, оскільки багате на вітаміни.

— Пророслу цибулю можна їсти. Якщо сама головка ще тверда й без гнилі — сміливо додавайте до страв, — каже фахівець.

Щодо споживання часнику, рекомендації майже такі самі.

— Зелені паростки часнику мають протимікробну дію. Головне — уникати зморщених і пліснявих зубців, — додає експертка.

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