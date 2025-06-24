Від куріння померли понад 7 млн людей у 2023 році — дослідження

Внаслідок впливу тютюну у 2023 році у світі померло понад 7 млн людей.

Про це свідчать оцінки Інституту показників і оцінки здоров’я (IHME) Вашингтонського університету, представлені на Всесвітній конференції з контролю над тютюном у Дубліні, передає The Guardian.

Тютюн спричиняє кожну восьму смерть у світі

Тютюн залишається основним фактором ризику смерті серед чоловіків: торік серед них зафіксували 5,59 млн летальних випадків. Серед жінок тютюн є сьомою за рівнем поширеності причиною смерті — 1,77 млн випадків.

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Хоча у Великій Британії смертність, пов’язана з тютюном (включно з курінням, жуванням тютюну та пасивним курінням), знизилася на 45% із 1990 року, глобальний показник зріс на 24,4%.

Найрізкіше зростання смертності від тютюну спостерігається в Єгипті — на 124,3% більше у 2023 році, ніж у 1990-му.

— Тютюн — один із найнебезпечніших факторів ризику, який спричиняє кожну восьму смерть у світі. Хоча в деяких країнах зафіксовано позитивні тенденції, інші, навпаки, демонструють тривожне зростання. Це підкреслює необхідність прискорення та посилення боротьби з тютюнокурінням, — зазначив дослідник IHME Брукс Морган.

Окреме дослідження Інституту клінічної та медичної ефективності (IECS) в Аргентині показало, що лише в п’яти країнах з низьким і середнім рівнем доходу — Болівії, Гондурасі, Нігерії, Парагваї та Уругваї — тютюн спричинив понад 41 тисячу смертей і коштував економіці близько $4,3 млрд у вигляді витрат на лікування, втрат продуктивності та неформального догляду. Це близько 1% сукупного ВВП цих держав.

— Немає такого поняття, як безпечний тютюновий продукт. А ілюзія зменшеного ризику зазвичай лише означає збільшення прибутків для індустрії. Ми повинні запровадити нульову толерантність — наголосила Кассандра Келлі-Сіріно, виконавча директорка Міжнародної спілки проти туберкульозу та захворювань легень.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала країни активніше боротися не лише з тютюном, а й з новітніми нікотиновими виробами, зокрема вейпами — підвищуючи податки та запроваджуючи графічні попередження на упаковках.

— Попри певні успіхи в регулюванні, тютюнова індустрія продовжує просувати нові продукти, прицілюючись до молоді та намагаючись знищити вже досягнуте, — сказав очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Він також додав, що збільшення тютюнових податків може компенсувати скорочення міжнародної допомоги на охорону здоров’я.

Крім того, на конференції було представлено інноваційне китайське дослідження: мобільний додаток з елементами штучного інтелекту, який допомагає кинути палити за допомогою персоналізованих повідомлень і мініігор, подвоїв шанси на успіх. Серед 272 учасників 17,6% користувачів інструменту змогли відмовитися від тютюну, проти 7,4% у контрольній групі.

Джерело : The Guardian

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