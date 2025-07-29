Вчені з’ясували, як запобігти раку печінки і врятувати до 15 млн осіб

Трьом з п’яти випадків раку печінки в світі можна запобігти, знизивши рівень ожиріння і споживання алкоголю, а також збільшивши використання вакцини проти вірусних гепатитів В і С.

Це показало дослідження, проведене комісією журналу Ланцет.

Заходи щодо профілактики раку печінки: що відомо

Комісія представила низку рекомендацій, які, за її оцінками, можуть скоротити захворюваність на рак печінки на 2-5% на рік до 2050 року, запобігши від 9 до 17 млн новим випадкам і врятувавши від 8 до 15 млн життів.

Зараз дивляться

Як зазначив провідний автор дослідження, професор з Фуданьського університету в Китаї Цзянь Чжоу, рак печінки стає все більш серйозною проблемою охорони здоров’я в усьому світі.

За словами вченого, це один із найважчих для лікування видів раку, п’ятирічна виживаність при якому коливається від 5% до 30%.

– Якщо не вжити термінових заходів для подолання цієї тенденції, ми ризикуємо побачити майже двократне збільшення кількості випадків захворювання і смертності від раку печінки протягом наступної чверті століття, – заявив професор.

Рак печінки посідає шосте місце за поширеністю в світі і є третьою за частотою причиною смерті від раку. Прогнозується, що кількість смертей від нього зросте з 760 тис. у 2022 році до 1,37 млн у 2050 році.

Однією з причин раку печінки, що зростає найбільш швидко, є жирова хвороба.

За оцінками, третина населення світу страждає на стеатоз печінки, пов’язаний з метаболічною дисфункцією (MASLD), раніше відомий як неалкогольна жирова хвороба, при якій жир накопичується в печінці людини.

За словами експертів, цій патології можна запобігти, дотримуючись збалансованої дієти, ведучи фізичну активність і потенційно знижуючи вагу.

Другою за темпами зростання причиною є алкоголь: прогнозується, що кількість пов’язаних з ним випадків захворювання печінки збільшиться з 19% у 2022 році до 21% у 2050 році.

Навпаки, очікується, що частка випадків раку печінки, пов’язаних з гепатитом B, знизиться з 39% у 2022 році до 37% у 2050 році, а кількість випадків, пов’язаних з гепатитом C, знизиться з 29% до 26%.

Рекомендації комісії містили заклики до урядів:

посилити вакцинацію від вірусу гепатиту В і впровадити загальний скринінг серед дорослих;

ввести максимальні ціни на алкоголь і податки на цукор, а також розмістити попереджувальні написи;

інвестувати в раннє виявлення уражень печінки і раку;

поліпшити паліативну допомогу хворим.

Джерело : The Guardian

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