”Космічний затор” у галактиці: Габбл зробив унікальне фото спіральних рукавів
Космічний телескоп Габбл зафіксував дивовижне зображення галактики NGC 3596, розташованої у сузір’ї Лева на відстані близько 90 млн світлових років від Землі.
Кадр, створений з використанням шести різних довжин хвиль світла, демонструє галактику майже у фас – ніби ми дивимося на неї просто згори.
Габбл зробив фото спіральної галактики
NGC 3596 належить до типу спіральних галактик. Її яскраві закручені рукави – це не просто красиві вигини, а ділянки, де скупчуються зорі, газ і космічний пил. Саме тут найактивніше відбувається народження нових світил. На знімку ці процеси помітні завдяки яскравим рожевим ділянкам формування зірок і блакитним молодим зорям, що розтягнулись уздовж рукавів.
Цікаво, що навіть через століття після відкриття цієї галактики британським астрономом Вільямом Гершелем вчені досі намагаються пояснити, чому саме виникають спіральні рукави. Одна з перших загадок – так званий ефект намотування. Якщо галактика обертається, її рукави мали б поступово закручуватися все щільніше і зникати. Але цього не відбувається.
Сучасна теорія пояснює це так: рукави – це не сталий об’єкт, а тимчасова “хвиля густини”, яка рухається крізь диск галактики. Матеріали – зорі, газ, пил – уповільнюються, ніби потрапляють у “космічний затор”, входячи в рукав, і знову прискорюються, виходячи з нього. Це створює ефект візуального спірального візерунка.
Раніше спостереження, здійснені за допомогою космічного телескопа Габбл, допомогли міжнародній команді астрономів зробити заміри швидкості внутрішнього обертання Урану, які стали першими такими безпрецедентно точними.