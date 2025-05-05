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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

”Космічний затор” у галактиці: Габбл зробив унікальне фото спіральних рукавів

Хаббл зробив фото спіральної галактики
Фото: Pexels

Космічний телескоп Габбл зафіксував дивовижне зображення галактики NGC 3596, розташованої у сузір’ї Лева на відстані близько 90 млн світлових років від Землі.

Кадр, створений з використанням шести різних довжин хвиль світла, демонструє галактику майже у фас – ніби ми дивимося на неї просто згори.

Габбл зробив фото спіральної галактики

NGC 3596 належить до типу спіральних галактик. Її яскраві закручені рукави – це не просто красиві вигини, а ділянки, де скупчуються зорі, газ і космічний пил. Саме тут найактивніше відбувається народження нових світил. На знімку ці процеси помітні завдяки яскравим рожевим ділянкам формування зірок і блакитним молодим зорям, що розтягнулись уздовж рукавів.

Зараз дивляться

Цікаво, що навіть через століття після відкриття цієї галактики британським астрономом Вільямом Гершелем вчені досі намагаються пояснити, чому саме виникають спіральні рукави. Одна з перших загадок – так званий ефект намотування. Якщо галактика обертається, її рукави мали б поступово закручуватися все щільніше і зникати. Але цього не відбувається.

Сучасна теорія пояснює це так: рукави – це не сталий об’єкт, а тимчасова “хвиля густини”, яка рухається крізь диск галактики. Матеріали – зорі, газ, пил – уповільнюються, ніби потрапляють у “космічний затор”, входячи в рукав, і знову прискорюються, виходячи з нього. Це створює ефект візуального спірального візерунка.

Раніше спостереження, здійснені за допомогою космічного телескопа Габбл, допомогли міжнародній команді астрономів зробити заміри швидкості внутрішнього обертання Урану, які стали першими такими безпрецедентно точними.

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Джерело: NASA
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