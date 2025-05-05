”Космическая пробка” в галактике: Хаббл сделал уникальное фото спиральных рукавов

Космический телескоп Хаббл зафиксировал удивительное изображение галактики NGC 3596, расположенной в созвездии Льва на расстоянии около 90 млн световых лет от Земли.

Кадр, созданный с использованием шести различных длин волн света, демонстрирует галактику почти в фас — как будто мы смотрим на нее просто сверху.

Хаббл сделал фото спиральной галактики

NGC 3596 относится к типу спиральных галактик. Ее яркие закрученные рукава — это не просто красивые изгибы, а области, где скапливаются звезды, газ и космическая пыль. Именно здесь активнее всего происходит рождение новых светил. На снимке эти процессы заметны благодаря ярким розовым участкам — областям формирования звезд — и голубым молодым звездам, растянувшимся вдоль рукавов.

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Интересно, что даже спустя столетие после открытия этой галактики британским астрономом Уильямом Гершелем ученые до сих пор пытаются объяснить, почему возникают спиральные рукава. Одна из первых загадок — так называемый эффект наматывания. Если галактика вращается, ее рукава должны были бы постепенно закручиваться все плотнее и исчезать. Но этого не происходит.

Современная теория объясняет это следующим образом. Рукава — это не постоянный объект, а временная “волна плотности”, которая движется сквозь диск галактики. Материалы — звезды, газ, пыль — замедляются, будто попадают в “космическую пробку”, входя в рукав, и снова ускоряются, выходя из него. Это создает эффект визуального спирального узора.

Ранее наблюдения, осуществленные с помощью космического телескопа Хаббл, помогли международной команде астрономов сделать измерения скорости внутреннего вращения Урана, что стали первыми такими беспрецедентно точными.

Источник : NASA

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