Найкращі смартфони для відеозйомки в TikTok та Reels

У 2025 році мобільний контент панує в соцмережах. TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts — ці платформи формують тренди, а творці контенту шукають найкращі гаджети для відеозйомки.

Якщо ви хочете, щоб ваші ролики виглядали професійно, смартфон відіграє ключову роль. У цій статті ми розберемо, які моделі смартфонів варто обрати для зйомки якісного відео саме цього року.

Основні характеристики, на які варто звертати увагу

Перед тим як перейти до списку найкращих моделей, важливо зрозуміти, що саме робить смартфон ідеальним для TikTok чи Reels.

Зараз дивляться

Перше — це камера. Важлива не лише кількість мегапікселів, а й якість сенсора, світлочутливість, стабілізація та програмне забезпечення.

Друге — це продуктивність: вам потрібен потужний процесор, щоб обробляти відео у високій роздільній здатності.

Третє — автономність, бо годинами знімати контент — це неабияке навантаження на акумулятор.

Одним із лідерів цього року став Айфон 16 Про Макс. Apple зробила величезний стрибок уперед у питанні відеозйомки, зокрема завдяки впровадженню нейромережевих алгоритмів обробки зображення.

Цей смартфон дозволяє знімати відео у форматі 8K, має чудову стабілізацію та відмінно працює у складних умовах освітлення.

Крім того, система ProRes дає творцям можливість знімати відео у професійному форматі з розширеними можливостями для монтажу.

ТОП-5 смартфонів для креаторів контенту

iPhone 16 Pro Max

Apple вже кілька років поспіль тримає лідерство серед смартфонів для мобільної відеозйомки, і новий Айфон 16 Про Макс — яскраве підтвердження цього. Камера на 48 Мп із підтримкою нейромереж дозволяє створювати по-справжньому кінематографічні кадри.

Варто окремо згадати режим Cinematic: смартфон автоматично визначає, на чому акцентувати увагу, змінюючи фокус між переднім та заднім планами навіть після зйомки. Це дає творцям контенту можливість гратися з історією та емоціями відео вже на етапі монтажу.

Ще одна ключова фішка — формат ProRes. Це професійний відеоформат, який дає набагато більше простору для кольорокорекції та обробки, ніж стандартний MP4. Для тих, хто монтує серйозні проєкти, це просто маст-хев. Крім того, iPhone 16 Pro Max забезпечує запис у 8K, що відкриває новий рівень деталізації й дозволяє використовувати кадри навіть на великих екранах чи під час професійних презентацій.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung завжди робив ставку на інновації, і модель S25 Ultra — не виняток. Головний модуль камери на 200 Мп вражає не лише цифрами, а й реальними результатами. Деталізація кадрів просто неймовірна, а алгоритми Samsung автоматично покращують чіткість, кольори та насиченість. Для блогерів, які знімають пейзажі, архітектуру чи предметну зйомку, це справжня знахідка.

Не можна не згадати перископічний зум: 10-кратне оптичне наближення дозволяє робити чіткі відео навіть на великій відстані. До того ж, Samsung додав просунуту стабілізацію, яка дозволяє знімати навіть під час руху, бігу чи спортивних заходів.

Google Pixel 9 Pro

Google славиться своїми AI-алгоритмами, й саме завдяки ним Pixel 9 Pro залишається одним із фаворитів для мобільних фотографів і відеографів. Основна камера на 50 Мп забезпечує виняткову точність кольорів, а нічний режим — один із найкращих на ринку. Це особливо актуально для зйомки вечірніх влогів, концертів чи нічних прогулянок.

Pixel також має просунуті функції для редагування фото й відео прямо в галереї. Наприклад, Magic Eraser дозволяє прибирати зайві об’єкти з кадру одним натисканням, а функція Audio Magic дозволяє очистити звук від фону. Для креаторів, які хочуть отримувати «готовий» контент прямо зі смартфона, це дуже зручно.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi вже давно перестав бути просто «бюджетним» брендом. Серія Ultra — це флагманські пристрої з найвищими характеристиками. Leica-оптика забезпечує високу деталізацію й натуральність кольорів, а кілька сенсорів (головний, ультраширокий, телефото) дозволяють знімати у будь-яких умовах. Особливо цікавий режим макрозйомки: блогери, які знімають рукоділля, косметику чи їжу, оцінять можливість захопити найменші деталі.

Крім того, Xiaomi 15 Ultra має AI-режими для автоматичного поліпшення контенту, включаючи стабілізацію, підсилення кольору й освітлення. Відеозйомка підтримується у 8K, а наявність багатошарового шумозаглушення робить звук чистішим навіть на галасливих вулицях.

Sony Xperia 1 VI

Sony — вибір для тих, хто хоче повного контролю. Цей смартфон має режими Photo Pro, Video Pro та Cinema Pro, які дають змогу налаштовувати параметри зйомки вручну: від ISO й витримки до балансу білого та фокусної відстані. Це ідеальний варіант для тих, хто знімає серйозні проєкти прямо на смартфон, наприклад, музичні кліпи, короткометражні фільми чи рекламні ролики.

Ще один плюс — Sony використовує технології зі своїх професійних камер Alpha, тож автофокус тут неймовірно швидкий і точний. Плюс — чудовий екран OLED 4K, на якому можна одразу перевіряти якість відзнятого матеріалу.

На що ще звернути увагу під час вибору

Зверніть увагу на об’єм внутрішньої пам’яті: ролики у високій якості займають багато місця. Важливо також мати хороший акумулятор — мінімум 4000 мАг, бажано з підтримкою швидкої зарядки.

Додатково перевірте наявність розширених мікрофонів, якщо плануєте записувати не лише відео, а й звук.

Для тих, хто монтує ролики прямо на телефоні, стане в пригоді смартфон з високою продуктивністю, наприклад, на базі чипа A18 Pro або Snapdragon 8 Gen 4.

Звісно, значення має й те, де ви купуєте свій гаджет. Якщо хочете отримати оригінальний продукт з гарантією та офіційним сервісом, рекомендуємо звертатися в інтернет-магазин eStore, який пропонує актуальні моделі смартфонів від провідних брендів за вигідними цінами.

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