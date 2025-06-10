Нові знімки Сонця розкривають таємниці магнітних полів

Астрономи оприлюднили найчіткіші в історії зображення поверхні Сонця. На знімках видно складні магнітні структури, що розташовані на його поверхні.

Ці фотографії зробив сонячний телескоп імені Денієла Іноуї, що знаходиться на Гаваях.

Науковці показали найчіткіші фото Сонця

На зображенні видно тонкі яскраві та темні смуги. Вони знаходяться у тонкому газоподібному шарі атмосфери Сонця, відомому як фотосфера.

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NSO scientists used the @NSF Inouye Solar Telescope to capture the sharpest view of the Sun’s surface, revealing ultra-fine magnetic “stripes” just 20km wide! They observed rippling patterns caused by magnetic fields, offering new clues on solar magnetism.https://t.co/EeMvY3lbZI pic.twitter.com/ncY11PAceg — National Solar Observatory (@NatSolarObs) June 3, 2025

– Ми вперше досліджуємо дрібномасштабну структуру сонячної поверхні з безпрецедентною роздільною здатністю – близько 20 км, – розповів провідний автор дослідження з Національної сонячної обсерваторії Девід Курідзе.

За його словами, ці смуги є “відбитками” дрібномасштабних змін магнітного поля.

На фото видно як світлі і темні смуги чергуються вздовж стінок сонячних гранул. Гранули – це конвекційні клітини, які переносять тепло з глибин Сонця на його поверхню. Вчені вважають, що ці візерунки утворюються через магнітні поля, які коливаються подібно до штор, що розвіваються на вітрі.

????1/2: In this image from the @NSF Inouye Solar Telescope, operated by the NSO, the fine-structure of the quiet Sun is observed at its surface (photosphere). Heating plasma rises in the bright, convective “bubbles” (granules) then cools & falls into the dark, intergranular lanes. pic.twitter.com/ZN6b6XJGuD — National Solar Observatory (@NatSolarObs) May 24, 2025

Коли світло від гарячих гранул проходить крізь ці магнітні “штори”, зміни у силі магнітного поля викликають зміни яскравості, що дозволяє відстежувати основні магнітні структури. Якщо магнітне поле слабше, воно має темніший вигляд, якщо сильніше – світиться яскравіше.

Що дає розуміння будови Сонця

За даними науковців, ці смуги є ознакою тонких, але потужних коливань магнітного поля, які змінюють густину та прозорість сонячної плазми. Ці незначні зміни виявляються завдяки інструменту телескопа Visible Broadband Imager, який працює у G-діапазоні – певному діапазоні видимого світла, що підкреслює ділянки з сильною магнітною активністю.

Розуміння магнітної будови Сонця є ключовим для вивчення таких явищ, як сонячні спалахи, вибухи та корональні викиди маси. Ці явища впливають на космічну погоду та можуть мати наслідки для Землі.

Джерело : Space

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