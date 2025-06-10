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Нові знімки Сонця розкривають таємниці магнітних полів

найчіткіші фото Сонця
Фото: Unsplash

Астрономи оприлюднили найчіткіші в історії зображення поверхні Сонця. На знімках видно складні магнітні структури, що розташовані на його поверхні.

Ці фотографії зробив сонячний телескоп імені Денієла Іноуї, що знаходиться на Гаваях.

Науковці показали найчіткіші фото Сонця

На зображенні видно тонкі яскраві та темні смуги. Вони знаходяться у тонкому газоподібному шарі атмосфери Сонця, відомому як фотосфера.

Зараз дивляться

– Ми вперше досліджуємо дрібномасштабну структуру сонячної поверхні з безпрецедентною роздільною здатністю – близько 20 км, – розповів провідний автор дослідження з Національної сонячної обсерваторії Девід Курідзе.

За його словами, ці смуги є “відбитками” дрібномасштабних змін магнітного поля.

На фото видно як світлі і темні смуги чергуються вздовж стінок сонячних гранул. Гранули – це конвекційні клітини, які переносять тепло з глибин Сонця на його поверхню. Вчені вважають, що ці візерунки утворюються через магнітні поля, які коливаються подібно до штор, що розвіваються на вітрі.

Коли світло від гарячих гранул проходить крізь ці магнітні “штори”, зміни у силі магнітного поля викликають зміни яскравості, що дозволяє відстежувати основні магнітні структури. Якщо магнітне поле слабше, воно має темніший вигляд, якщо сильніше – світиться яскравіше.

Що дає розуміння будови Сонця

За даними науковців, ці смуги є ознакою тонких, але потужних коливань магнітного поля, які змінюють густину та прозорість сонячної плазми. Ці незначні зміни виявляються завдяки інструменту телескопа Visible Broadband Imager, який працює у G-діапазоні – певному діапазоні видимого світла, що підкреслює ділянки з сильною магнітною активністю.

Розуміння магнітної будови Сонця є ключовим для вивчення таких явищ, як сонячні спалахи, вибухи та корональні викиди маси. Ці явища впливають на космічну погоду та можуть мати наслідки для Землі.

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Джерело: Space

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