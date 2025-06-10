Збій у ChatGPT 10 червня: чому не працює чат-бот

У вівторок, 10 червня 2025 року, приблизно з 10 ранку користувачі по всьому світу почали фіксувати збій у роботі ChatGPT від OpenAI.

Дані моніторингових систем свідчать про те, що пік звернень про неполадки перевищив тисячу протягом декількох годин.

Що відомо про збій в ChatGPT

Згідно з даними ресурсу Downdetector, 90% усіх зареєстрованих проблем стосуються безпосередньо функціональності GPT чату, а не лише вебсайту чи мобільного застосунку.

Зараз дивляться

Користувачі повідомляють про неможливість доступу до сервісу, помилки під час генерації відповідей та інші збої, що створює значні незручності як для індивідуальних користувачів, так і для компаній, які використовують ChatGPT у своїй діяльності.

OpenAI на своїй сторінці статусу підтвердила, що відчуває підвищені показники помилок та затримки у роботі API, ChatGPT та Sora.

– Ми розслідуємо цю проблему для перелічених послуг, – повідомили розробники.

Розслідування триває вже щонайменше дві години. Показник безвідмовної роботи для ChatGPT знизився до 99.48%, що підтверджує серйозність проблеми саме для цього сервісу.

Коли запрацює ChatGPT

Наразі OpenAI активно працює над усуненням неполадок. Точний час відновлення повноцінної роботи ChatGPT поки що невідомий. Користувачам рекомендується стежити за офіційними оновленнями від OpenAI.

Факти ICTV продовжують стежити за ситуацією та інформуватимуть про відновлення роботи ChatGPT.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.