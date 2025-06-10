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Сбой в ChatGPT 10 июня: почему не работает чат-бот

збій chatGPT 10 червня 2025
Фото: Pexels

Во вторник, 10 июня 2025 года, примерно с 10 утра пользователи по всему миру стали фиксировать сбой в работе ChatGPT от OpenAI.

Данные мониторинговых систем свидетельствуют о том, что пик обращений о неполадках превысил тысячу в течение нескольких часов.

Что известно о сбое в ChatGPT

Согласно данным ресурса Downdetector, 90% всех зарегистрированных проблем касаются непосредственно функциональности GPT чата, а не только веб-сайта или мобильного приложения.

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збій chatGPT 10 червня 2025

Фото: скриншот с ресурса Downdetector

Пользователи сообщают о невозможности доступа к сервису, ошибках при генерации ответов и других сбоях, что создает значительные неудобства как для индивидуальных пользователей, так и для компаний, которые используют ChatGPT в своей деятельности.

OpenAI на своей странице статуса подтвердила, что испытывает повышенные показатели ошибок и задержки в работе API, ChatGPT и Sora.

– Мы расследуем эту проблему для перечисленных услуг, – сообщили разработчики.

Расследование продолжается уже не менее двух часов. Показатель безотказной работы для ChatGPT снизился до 99,48%, что подтверждает серьезность проблемы именно для этого сервиса.

Когда заработает ChatGPT

Сейчас OpenAI активно работает над устранением неполадок. Точное время восстановления полноценной работы ChatGPT пока неизвестно. Пользователям рекомендуется следить за официальными обновлениями от OpenAI.

Факты ICTV продолжают следить за ситуацией и будут информировать о восстановлении работы ChatGPT.

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