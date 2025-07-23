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OpenAI платититиме Oracle $30 млрд на рік за будівництво дата-центру Stargate

Open AI
Фото: Unsplash

Компанія OpenAI уклала контракт із техногігантом Oracle на $30 млрд на рік за послуги дата-центрів.

Йдеться про будівництво надпотужного центру обробки даних Stargate I у Техасі – частини спільного проєкту OpenAI з Oracle зі створення масштабної ШІ-інфраструктури.

Угода між OpenAI та Oracle – деталі

Про контракт спочатку повідомило видання The Wall Street Journal. Згодом гендиректор OpenAI Сем Альтман підтвердив деталі угоди, проте без уточнення суми.

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– Ми підписали угоду на додаткові 4,5 гігавата потужності з Oracle у межах проєкту Stargate. Легко розкидатися цифрами, але це – гігантський інфраструктурний проєкт. Додаю кілька фото з будівництва в Абіліні, – написав Альтман.

Ще 30 червня Oracle згадала про угоду у звіті для SEC, не назвавши замовника. У документі йшлося, що контракт приноситиме компанії $30 млрд щороку. Це втричі більше, ніж Oracle отримала від усіх клієнтів за хмарні послуги за 2025 фінансовий рік ($24,5 млрд).

Новина спричинила зростання акцій Oracle до історичного максимуму, а її засновник Ларрі Еллісон став другою найбагатшою людиною світу за версією Bloomberg.

Проєкт Stargate – спільний задум OpenAI та Oracle

У межах проєкту Oracle надасть потужність у 4,5 гігавата, що еквівалентно потужності двох ГЕС Гувера або живленню 4 млн будинків.

Дата-центр Stargate I зводитимуть у Абіліні, що у штаті Техас. Це масштабне та витратне будівництво як у фінансовому, так і в енергетичному сенсі.

За словами CEO Oracle Сафри Кац, минулого року компанія вклала $21,2 млрд у капітальні витрати, а цього року планує витратити ще $25 млрд, переважно на інфраструктуру дата-центрів.

Водночас OpenAI нещодавно досягла позначки $10 млрд річного регулярного доходу проти $5,5 млрд, зароблених торік. Однак зобов’язання перед Oracle вже втричі перевищують цей дохід і не враховують інших витрат компанії, зокрема на вже наявні дата-центри.

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Джерело: TechCrunch

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