У віці 89 років помер Джо Дон Бейкер – зірка фільмів про Джеймса Бонда

Американський актор Джо Дон Бейкер, який зіграв у трьох частинах фільмів про Джеймса Бонда, помер у віці 89 років. Він пішов з життя 7 травня 2025 року.

Що відомо про Джо Дона Бейкера

– Прощаючись з Джо Доном, ми зберігаємо спогади і любов, якою він ділився з нами. Хоча його більше немає з нами в тілі, його дух завжди залишиться, будучи дороговказом у житті тих, до кого він доторкнувся. Спочивай з миром, Джо Доне. Нам буде дуже не вистачати тебе, але ми ніколи тебе не забудемо, – йдеться у заяві сім’ї актора.

Бейкер народився у 1936 році у Гросбеку (штат Техас). Він закінчив Університет Північного Техасу і відслужив в армії Сполучених Штатів.

У 1963 році Бейкер дебютував на Бродвеї, а вже за кілька років з’явився в кіно, зігравши епізодичну роль у фільмі Холоднокровний Люк.

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Справжня популярність прийшла до Джо Дона у 1973 році, коли він втілив роль хороброго хлопця Буфорда Пассера у стрічці Широко крокуючи. Згодом він зіграв у кримінальних фільмах Чарлі Варрік і Команда.

У 1986 році Бейкера номінували на BAFTA TV Award за роль агента ЦРУ в мінісеріалі На краю темряви, але актор поступився Бобу Пеку.

Джо Дон Бейкер зіграв у трьох різних фільмах про Джеймса Бонда. Він був лиходієм Бредом Вітакером у стрічці Іскри з очей. Потім актор перейшов на бік добрих хлопців, зігравши агента ЦРУ Джека Вейда у фільмах Золоте око і Завтра не помре ніколи.

Серед інших відомих картин за участі Бейкера – Мис страху Мартіна Скорсезе та сатира Реальність кусається. Його останньою роботою в кіно стала роль у фільмі Мад з Меттью Макконагі, після чого актор завершив кар’єру. Бейкер був одружений з 1969 до 1980 року, дітей у нього не було.

Джерело : The Guardian

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