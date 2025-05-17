Маніфест та вшанування спадщини: як виступив Люксембург на Євробаченні 2025

Люксембург на Євробаченні 2025 представила Лаура Торн із піснею La poupée monte le son (Лялька вмикає звук), що стала своєрідною відповіддю на легендарну композицію Франс Галль Poupée de cire, poupée de son, яка принесла Люксембургу перемогу у 1965 році.

Хто така співачка, яку обрали для історичного повернення, і про що її музичне послання для Євробачення 2025 – читайте на Фактах ICTV.

Хто така Лаура Торн: біографія представниці Люксембургу на Євробаченні 2025

Лаура Торн – співачка з академічною музичною освітою, викладачка та поліглотка. Вона має магістерські дипломи з сольфеджіо, педагогіки й попвокалу, які здобула в Бельгії. Артистка викладає у Консерваторії міста Еш-сюр-Альзет.

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Музика супроводжувала Лауру змалечку. Ще у п’ять років вона почала займатися танцями, у вісім – вивчати сольфеджіо, грати на піаніно та віолончелі. Згодом додались камерна музика, контрапункт, гармонія, диригування та сценічна практика.

У 2024 році паризькі продюсери Жульєн Сальвія та Людовік-Александр Відаль шукали люксембурзьку виконавицю для свого нового треку. Через колишню викладачку вокалу вони знайшли Лауру та запропонували їй виконати пісню La poupée monte le son.

Саме з нею Торн взяла участь у відборі Luxembourg Song Contest 2025, де здобула перемогу за рішенням міжнародного журі та друге місце у глядацькому голосуванні. З цією композицією Лаура виступить тринадцятою у другому півфіналі Євробачення 2025.

Про що пісня Лаури Торн – La poupée monte le son

Композиція La poupée monte le son (Лялька вмикає звук) – це дотепна, але рішуча відповідь на пісню Франс Галль, яка 60 років тому принесла Люксембургу перемогу на Євробаченні. Якщо “лялька з воску” 1965 року була керованою фігурою, то героїня Лаури, навпаки – бере все під власний контроль.

У тексті співачка відмовляється бути “милою прикрасою”, яка мовчить, коли їй кажуть. Вона протистоїть маніпуляціям, ламає шаблони та заявляє: “Я сама визначаю, куди веде моє серце. І так – я вмикаю звук”. Це пісня про нову жінку, нову епоху і нову силу.

La poupée monte le son – це не лише феміністський маніфест, а й вшанування музичної спадщини країни. Як зазначає сама Лаура, “це історія про те, як лялька більше не дозволяє собою керувати”.

Лаура Торн – La poupée monte le son: переклад пісні Лялька вмикає звук

Лялька вмикає звук

Якщо ти бачиш у мені просто ідеальну ляльку,

Яка всміхається й замовкає, коли ти цього хочеш –

Забудь мене. Я – не твоя маріонетка.

Так є. І твоя гра завершена.

Якщо ти думаєш, що можеш мною керувати,

Повертайся до мами – тобі краще здатися,

Бо я – та, хто розбере тебе на частини.

Обережно,

Бо тепер за пультом я.

Нова інструкція.

Я справляюся без тебе.

Це – новий режим.

Нова епоха.

Я вмикаю голос.

І, головне –

Не грайся у ляльковика.

Лялька вмикає звук

На-на-на-на-на-на

Запам’ятай урок

На-на-на-на-на-на

Лялька вмикає звук

На-на-на-на-на-на

Обережно, хлопче

На-на-на-на-на-на

Лялька вмикає…

Якщо ти думав, що я крихка, мов порцеляна,

Або м’яка, як поліетилен,

То ти помилився. Мені потрібен кисень.

Не звинувачуй мене.

Мене кличе новий світ.

Якщо ти хотів поставити мене у своїй вітрині

Поруч зі своєю колекцією фігурок –

Шкода, але я сама вирішую,

Куди веде моє серце.

Я сама керую нитками.

Нова інструкція.

Я покладаюсь лише на себе.

Це знак

Іншої епохи.

Я вмикаю голос

І в тобі

Увімкнеться струм.

Лялька вмикає звук…

(Текст продовжується з фінальним підсумком –лялька тепер не пластикова і не ганчір’яна. Вона – диригентка музики.)

Лаура Торн – La poupée monte le son на Євробаченні 2025: відео виступу

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