Готова допомогти з перекладом хітів: Цибульська відреагувала на скандал із Сердючкою

Співачка Оля Цибульська висловилася про скандал із Вєркою Сердючкою, яка обурила мережу російськомовним репертуаром. Днями артистка зіграла концерт в Києві, на якому виконувала старі хіти мовою країни-агресора.

Цибульська готова допомогти Сердючці з перекладом пісень

На особистій сторінці в Instagram Оля наголосила, що Сердючка – це частина її дитинства, адже без пісень артистки не проходили жодні весілля і дискотеки.

Однак зараз, коли нашу країну, людей, мову, домівки намагаються знищити, артист на сцені повинен мати позицію і формувати культуру, якою будуть пишатися майбутні покоління.

Зараз дивляться

– Ми всі виросли. І в момент, коли країна втрачає дітей, мову, домівки, артист на сцені — це вже не просто шоу. Це — меседж, це — тон, це — напрямок. Я вірю в Вєрку. Але не вірю, що російська мова на українській сцені зараз — це просто звичка. У кожного артиста є вибір. Ми сьогодні не граємось у “пофіг”. Ми формуємо культуру, якою будуть пишатись ті, хто вижив, – написала Оля.

Цибульська наголосила, що навіть космічна народна любов до такої легендарної артистки, як Вєрка Сердючка, не виправдовує використання російської мови на сцені. Наостанок Оля запропонувала Сердючці допомогу з перекладом старих хітів.

– Я готова сісти поруч і допомогти зробити найкращий переклад улюблених хітів, – додала співачка.

Що відомо про скандал із Вєркою Сердючкою

13 червня на концерті в Києві Вєрка Сердючка виконала свої старі пісні російською мовою, серед яких Все будет хорошо, Дольче Габбана та інші.

Обурені громадяни звернулися зі скаргами до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, який, своєю чергою, заявив, що використання російської мови на публічних заходах у столиці суперечить вимогам закону України Про забезпечення функціонування української мови (пункти 23 і 29).

Також він наголосив, що з 2023 року у Києві офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, яким було знехтувано. Тарас Кремінь звернувся до поліції з вимогою розібратися з інцидентом.

У команді Сердючки заперечують, що порушили мовне законодавство. Представник артистки заявив, що Вєрка виступала здебільшого українською та англійською, а кілька старих пісень було виконано “в оригіналі”.

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