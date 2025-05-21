Перекладати нічого не буду: Данилко пояснив, чому не випускає пісні українською

Артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки заявив, що не буде перекладати свої російськомовні хіти. Також він зізнався, що наразі працює над новим україномовним репертуаром.

Данилко про нові пісні українською

За словами Андрія, він вже давно пише нові пісні лише українською мовою. Однак артисту складно випустити новий репертуар через те, що люди, з якими він раніше працював, або вже пішли з життя, або виїхали з країни.

– У цьому плані мені складно, потрібна зупинка, щоб сісти і зробити новий репертуар. Я розумію хейт, що я співаю старі пісні. Це пісні того часу, я їх можу не співати. А нові пісні я пишу українською. І мені здається, що вони виходять дуже непоганими, – поділився він.

Перекладати російськомовні хіти Вєрки Сердючки Данилко не збирається, адже це, за його словами, виходить невдало.

Зараз дивляться

– Перекладати я нічого не буду, я спробував перекласти – це виходить КВН. Кажуть, що можна все перекласти – нічого подібного. Перекладіть мені, будь-ласка, Червону руту російською. Не можете? Бо це так написано. Івасюк для мене приклад того, як все талановито зроблено. І я всім казав, що буде популярне тільки талановите, – сказав артист.

Зазначимо, що Андрія Данилка неодноразово критикували через те, що під час повномасштабної війни він продовжував виконувати свої треки російською мовою.

Джерело : BBC Україна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.