Постачав кетамін Меттью Перрі: лікар зірки визнав провину

Лікар з Каліфорнії Сальвадор Пласенсія погодився визнати себе винним у незаконному постачанні кетаміну актору Меттью Перрі незадовго до його смерті. Про це повідомила федеральна прокуратура США.

Хто постачав кетамін Меттью Перрі

За даними слідства, Пласенсія визнає свою провину за чотирма пунктами обвинувачення у незаконному розповсюдженні кетаміну. Максимальне покарання за цими статтями становить до 40 років позбавлення волі. Очікується, що офіційне визнання провини відбудеться найближчими тижнями.

Метью Перрі, який прославився роллю Чендлера Бінга в серіалі Друзі, помер у жовтні 2023 року у віці 54 років. Його знайшли мертвим у джакузі в будинку в Лос-Анджелесі. Попри те, що актор відкрито говорив про свою боротьбу з депресією та залежністю, новина про його смерть шокувала шанувальників у всьому світі.

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Як Меттью Перрі отримував кетамін

У матеріалах справи зазначено, що лікар Пласенсія неодноразово вводив Перрі кетамін як у нього вдома, так і на автостоянці біля океанаріуму в Лонг-Біч. Також він навчив помічника Перрі, який проходить у справі як співвідповідач, самостійно робити інʼєкції та продавав додаткові флакони для домашнього використання.

У повідомленнях, які надав слідству інший лікар, Марк Чавес (він уже визнав свою провину), йдеться, що Пласенсія називав Перрі “ідіотом” і запитував, скільки той готовий заплатити за наркотик.

Згідно з угодою про визнання провини, з 30 вересня по 12 жовтня 2023 року Пласенсія продав Перрі та його асистенту двадцять флаконів кетаміну (по 5 мл із концентрацією 100 мг/мл), частину набору кетамінових льодяників та шприци.

Прокурори вважають, що Пласенсія був частиною нелегальної мережі медиків і дилерів, які забезпечували Перрі кетаміном. Актор отримував легально призначену дозу препарату для лікування депресії, але, за словами обвинувачення, прагнув отримати більше, ніж йому дозволяли.