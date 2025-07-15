Стійкість у нашій ДНК: що символізує постер Одеського кінофестивалю 2025

Організатори 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) представили офіційний постер заходу.

Візуальний образ цьогорічного кінозаходу розповідає про країну, що зазнала травм, але не втратила цілісності та внутрішньої сили.

Що зображено на постері ОМКФ 2025

Центральний елемент промозображення – образ Дюка де Рішельє з червоним серцем, розміщений на потрісканому червоному тлі.

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– На нашому цьогорічному постері можна побачити тріщини – вони говорять як про сліди травм, так і про шляхи, які народжуються крізь них. Хтось побачить у ньому землю, що горить, хтось – нервову систему країни. Але є символ, що нас обʼєднує – серце Дюка. Це серце Одеси, серце нашого фестивалю. Воно бʼється й у Києві як нагадування про нашу ідентичність, про чутливість і силу культури, – розповіла гендиректорка ОМКФ Анна Мачух.

Слоган цьогорічного фестивалю звучить як Стійкість у нашій ДНК. Організаторинаголошують на ролі культури як інструменту зцілення та єдності під час війни.

Коли та де відбудеться Одеський кінофестиваль 2025

ОМКФ 2025 відбудеться у Києві з 24 вересня по 4 жовтня.

У програмі заплановані національні та європейські фільми, ексклюзивні прем’єри, дискусії, майстер-класи та зустрічі з діячами світової кіноіндустрії.

Події проходитимуть на кількох локаціях: у кінотеатрах Жовтень та Оскар, Будинку Архітектора та івент-просторі Parkovy.

Фестиваль реалізується за партнерської підтримки, зокрема генерального інформаційного партнера Starlight Media та медіапартнера ICTV2.

Фото: Одеський кінофестиваль

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