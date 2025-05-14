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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Кінопремія Золота дзиґа 2025: оголошено повний список номінантів

Золота дзиґа 2025 - номінанти

Українська кіноакадемія оголосила номінантів Національної кінопремії Золота дзиґа 2025. Організатори сформували список із довгого переліку, до якого увійшло 70 робіт.

Цьогоріч переможців обиратимуть у 19 номінаціях. Окрім основного голосування, буде вручено спеціальні відзнаки – Відкриття року та Премію за внесок у розвиток українського кінематографа.

Золота дзиґа 2025 – що відомо

Лідером за кількістю номінацій цього року став фільм Будинок Слово. Нескінчений роман – стрічка представлена у 16 категоріях. На другому місці – БожеВільні, яка має 11 номінацій. Замикає трійку лідерів фільм Ти мене любиш?, що претендує на нагороду в 7 номінаціях.

Зараз дивляться

У номінації Найкращий фільм цього року замість п’яти – одразу вісім претендентів. Згідно з регламентом таке розширення стало можливим через незначну різницю в голосах між номінантами.

Золота дзиґа 2025 – повний список номінантів

Найкращий фільм

  • БожеВільні, реж. Денис Тарасов
  • Будинок Слово. Нескінчений роман, реж. Тарас Томенко
  • Мирні люди, реж. Оксана Карпович
  • Порцелянова війна, реж. Слава Леонтьєв
  • Редакція, реж. Роман Бондарчук
  • Ти мене любиш?, реж. Антоніна Ноябрьова
  • Фрагменти льоду, реж. Марія Стоянова
  • Я, Побєда і Берлін, реж. Ольга Ряшина

Найкращий короткометражний ігровий фільм

  • Додаткові сцени, реж. Роман Хімей, Ярема Малащук
  • Уроки водіння, реж. Анастасія Груба
  • Чорничне літо, реж. Марія Кондакова

Найкращий документальний фільм:

  • Мирні люди, реж. Оксана Карпович
  • Порцелянова війна, реж. Слава Леонтьєв
  • Фрагменти льоду, реж. Марія Стоянова

Найкращий короткометражний документальний фільм

  • Алло, я на горі, реж. Ліза Пирожкова
  • Там, де закінчується Росія, реж. Олексій Радинський
  • Чи справді місяць зроблений із сиру?, реж. Анастасія Канарьова

Найкращий серіал

  • Homo amans, реж. Саша Лідаговський
  • Евакуація, реж. Денис Тарасов
  • Потяг, реж. Володимир Янощук
  • Шлях, реж. Денис Тарасов

Найкраща режисерська робота

  • Катерина Горностай – Стрічка часу
  • Антоніна Ноябрьова – Ти мене любиш?
  • Денис Тарасов – БожеВільні
  • Тарас Томенко – Будинок Слово. Нескінчений роман

Найкраща чоловіча роль

  • В’ячеслав Довженко – Будинок Слово. Нескінчений роман
  • Дмитро Олійник – Будинок Слово. Нескінчений роман
  • Костянтин Темляк – БожеВільні

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Сергій Кисіль – БожеВільні
  • Василь Кухарський (посмертно) – Редакція
  • Геннадій Попенко – Будинок Слово. Нескінчений роман

Найкраща жіноча роль

  • Ірма Вітовська – БожеВільні
  • Марина Кошкіна – Будинок Слово. Нескінчений роман
  • Карина Химчук – Ти мене любиш?

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Римма Зюбіна – Редакція
  • Ніна Набока – Будинок Слово. Нескінчений роман
  • Єлизавета Цілик – Назавжди-Назавжди

Найкраща операторська робота

  • Євгеній Кирей – БожеВільні
  • Михайло Любарський – Будинок Слово. Нескінчений роман
  • Олександр Рощин – Стрічка часу
  • Олена Чеховська – Назавжди-Назавжди

Найкраща робота художника-постановника

  • Микола Кіщук – Я, Побєда і Берлін
  • Олександра Патока – Назавжди-Назавжди
  • Володимир Романов – Ти мене любиш?
  • Шевкет Сейдаметов – Будинок Слово. Нескінчений роман
  • Іван Тищенко – БожеВільні

Найкращий сценарій

  • Ксенія Заставська, Олександр Гласеко – БожеВільні
  • Антоніна Ноябрьова – Ти мене любиш?
  • Тарас Томенко, Любов Якимчук – Будинок Слово. Нескінчений роман
  • Алла Тютюнник, Дарʼя Аверченко, Роман Бондарчук – Редакція

Найкраща музика

  • Алла Загайкевич – Будинок Слово. Нескінчений роман
  • Дмитро Матвійчук – Я, Побєда і Берлін
  • Хосейн Мірзаголі – БожеВільні

Найкраща пісня

  • That ain’t me – БожеВільні (Хосейн Мірзаголі)
  • Місця щасливих людей – Я, Побєда і Берлін (Андрій Кузьменко)
  • Харків, Харків – Будинок Слово. Нескінчений роман (Юлій Мейтус / Майк Йогансен)

Найкращий звук

  • Михайло Закуцький – Стрічка часу
  • Артем Мостовий – Будинок Слово. Нескінчений роман
  • Артем Мостовий, Ігор Казмірчук – Я, Побєда і Берлін

Найкращий монтаж

  • Марина Майковська, Віктор Онисько (посмертно) – Фрагменти льоду
  • Віктор Онисько (посмертно), Нікон Романченко – Редакція
  • Нікон Романченко – Стрічка часу
  • Олексій Шамін – Будинок Слово. Нескінчений роман

Найкращий грим

  • Ганна Лукашенко – Будинок Слово. Нескінчений роман
  • Сергій Маурін – БожеВільні
  • Георгій Мацкевич – Ти мене любиш?

Найкращий дизайн костюмів

  • Антоніна Белінська – Я, Побєда і Берлін
  • Юлія Глемейда – Будинок Слово. Нескінчений роман
  • Тетяна Кремень – Ти мене любиш?

Експерти Української кіноакадемії розпочнуть голосування вже 15 травня. Переможця премії Відкриття року визначать члени правління та наглядової ради кіноакадемії. Премію за внесок у розвиток українського кінематографа присуджуватиме Національна спілка кінематографістів України.

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Фото: Українська кіноакадемія

Джерело: Українська кіноакадемія
Золота дзиґа
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