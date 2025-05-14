Кінопремія Золота дзиґа 2025: оголошено повний список номінантів
Українська кіноакадемія оголосила номінантів Національної кінопремії Золота дзиґа 2025. Організатори сформували список із довгого переліку, до якого увійшло 70 робіт.
Цьогоріч переможців обиратимуть у 19 номінаціях. Окрім основного голосування, буде вручено спеціальні відзнаки – Відкриття року та Премію за внесок у розвиток українського кінематографа.
Золота дзиґа 2025 – що відомо
Лідером за кількістю номінацій цього року став фільм Будинок Слово. Нескінчений роман – стрічка представлена у 16 категоріях. На другому місці – БожеВільні, яка має 11 номінацій. Замикає трійку лідерів фільм Ти мене любиш?, що претендує на нагороду в 7 номінаціях.
У номінації Найкращий фільм цього року замість п’яти – одразу вісім претендентів. Згідно з регламентом таке розширення стало можливим через незначну різницю в голосах між номінантами.
Золота дзиґа 2025 – повний список номінантів
Найкращий фільм
- БожеВільні, реж. Денис Тарасов
- Будинок Слово. Нескінчений роман, реж. Тарас Томенко
- Мирні люди, реж. Оксана Карпович
- Порцелянова війна, реж. Слава Леонтьєв
- Редакція, реж. Роман Бондарчук
- Ти мене любиш?, реж. Антоніна Ноябрьова
- Фрагменти льоду, реж. Марія Стоянова
- Я, Побєда і Берлін, реж. Ольга Ряшина
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- Додаткові сцени, реж. Роман Хімей, Ярема Малащук
- Уроки водіння, реж. Анастасія Груба
- Чорничне літо, реж. Марія Кондакова
Найкращий документальний фільм:
- Мирні люди, реж. Оксана Карпович
- Порцелянова війна, реж. Слава Леонтьєв
- Фрагменти льоду, реж. Марія Стоянова
Найкращий короткометражний документальний фільм
- Алло, я на горі, реж. Ліза Пирожкова
- Там, де закінчується Росія, реж. Олексій Радинський
- Чи справді місяць зроблений із сиру?, реж. Анастасія Канарьова
Найкращий серіал
- Homo amans, реж. Саша Лідаговський
- Евакуація, реж. Денис Тарасов
- Потяг, реж. Володимир Янощук
- Шлях, реж. Денис Тарасов
Найкраща режисерська робота
- Катерина Горностай – Стрічка часу
- Антоніна Ноябрьова – Ти мене любиш?
- Денис Тарасов – БожеВільні
- Тарас Томенко – Будинок Слово. Нескінчений роман
Найкраща чоловіча роль
- В’ячеслав Довженко – Будинок Слово. Нескінчений роман
- Дмитро Олійник – Будинок Слово. Нескінчений роман
- Костянтин Темляк – БожеВільні
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Сергій Кисіль – БожеВільні
- Василь Кухарський (посмертно) – Редакція
- Геннадій Попенко – Будинок Слово. Нескінчений роман
Найкраща жіноча роль
- Ірма Вітовська – БожеВільні
- Марина Кошкіна – Будинок Слово. Нескінчений роман
- Карина Химчук – Ти мене любиш?
Найкраща жіноча роль другого плану
- Римма Зюбіна – Редакція
- Ніна Набока – Будинок Слово. Нескінчений роман
- Єлизавета Цілик – Назавжди-Назавжди
Найкраща операторська робота
- Євгеній Кирей – БожеВільні
- Михайло Любарський – Будинок Слово. Нескінчений роман
- Олександр Рощин – Стрічка часу
- Олена Чеховська – Назавжди-Назавжди
Найкраща робота художника-постановника
- Микола Кіщук – Я, Побєда і Берлін
- Олександра Патока – Назавжди-Назавжди
- Володимир Романов – Ти мене любиш?
- Шевкет Сейдаметов – Будинок Слово. Нескінчений роман
- Іван Тищенко – БожеВільні
Найкращий сценарій
- Ксенія Заставська, Олександр Гласеко – БожеВільні
- Антоніна Ноябрьова – Ти мене любиш?
- Тарас Томенко, Любов Якимчук – Будинок Слово. Нескінчений роман
- Алла Тютюнник, Дарʼя Аверченко, Роман Бондарчук – Редакція
Найкраща музика
- Алла Загайкевич – Будинок Слово. Нескінчений роман
- Дмитро Матвійчук – Я, Побєда і Берлін
- Хосейн Мірзаголі – БожеВільні
Найкраща пісня
- That ain’t me – БожеВільні (Хосейн Мірзаголі)
- Місця щасливих людей – Я, Побєда і Берлін (Андрій Кузьменко)
- Харків, Харків – Будинок Слово. Нескінчений роман (Юлій Мейтус / Майк Йогансен)
Найкращий звук
- Михайло Закуцький – Стрічка часу
- Артем Мостовий – Будинок Слово. Нескінчений роман
- Артем Мостовий, Ігор Казмірчук – Я, Побєда і Берлін
Найкращий монтаж
- Марина Майковська, Віктор Онисько (посмертно) – Фрагменти льоду
- Віктор Онисько (посмертно), Нікон Романченко – Редакція
- Нікон Романченко – Стрічка часу
- Олексій Шамін – Будинок Слово. Нескінчений роман
Найкращий грим
- Ганна Лукашенко – Будинок Слово. Нескінчений роман
- Сергій Маурін – БожеВільні
- Георгій Мацкевич – Ти мене любиш?
Найкращий дизайн костюмів
- Антоніна Белінська – Я, Побєда і Берлін
- Юлія Глемейда – Будинок Слово. Нескінчений роман
- Тетяна Кремень – Ти мене любиш?
Експерти Української кіноакадемії розпочнуть голосування вже 15 травня. Переможця премії Відкриття року визначать члени правління та наглядової ради кіноакадемії. Премію за внесок у розвиток українського кінематографа присуджуватиме Національна спілка кінематографістів України.
Фото: Українська кіноакадемія