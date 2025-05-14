Кінопремія Золота дзиґа 2025: оголошено повний список номінантів

Українська кіноакадемія оголосила номінантів Національної кінопремії Золота дзиґа 2025. Організатори сформували список із довгого переліку, до якого увійшло 70 робіт.

Цьогоріч переможців обиратимуть у 19 номінаціях. Окрім основного голосування, буде вручено спеціальні відзнаки – Відкриття року та Премію за внесок у розвиток українського кінематографа.

Золота дзиґа 2025 – що відомо

Лідером за кількістю номінацій цього року став фільм Будинок Слово. Нескінчений роман – стрічка представлена у 16 категоріях. На другому місці – БожеВільні, яка має 11 номінацій. Замикає трійку лідерів фільм Ти мене любиш?, що претендує на нагороду в 7 номінаціях.

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У номінації Найкращий фільм цього року замість п’яти – одразу вісім претендентів. Згідно з регламентом таке розширення стало можливим через незначну різницю в голосах між номінантами.

Золота дзиґа 2025 – повний список номінантів

Найкращий фільм

БожеВільні, реж. Денис Тарасов

Будинок Слово. Нескінчений роман, реж. Тарас Томенко

Мирні люди, реж. Оксана Карпович

Порцелянова війна, реж. Слава Леонтьєв

Редакція, реж. Роман Бондарчук

Ти мене любиш?, реж. Антоніна Ноябрьова

Фрагменти льоду, реж. Марія Стоянова

Я, Побєда і Берлін, реж. Ольга Ряшина

Найкращий короткометражний ігровий фільм

Додаткові сцени, реж. Роман Хімей, Ярема Малащук

Уроки водіння, реж. Анастасія Груба

Чорничне літо, реж. Марія Кондакова

Найкращий документальний фільм:

Мирні люди, реж. Оксана Карпович

Порцелянова війна, реж. Слава Леонтьєв

Фрагменти льоду, реж. Марія Стоянова

Найкращий короткометражний документальний фільм

Алло, я на горі, реж. Ліза Пирожкова

Там, де закінчується Росія, реж. Олексій Радинський

Чи справді місяць зроблений із сиру?, реж. Анастасія Канарьова

Найкращий серіал

Homo amans, реж. Саша Лідаговський

Евакуація, реж. Денис Тарасов

Потяг, реж. Володимир Янощук

Шлях, реж. Денис Тарасов

Найкраща режисерська робота

Катерина Горностай – Стрічка часу

Антоніна Ноябрьова – Ти мене любиш?

Денис Тарасов – БожеВільні

Тарас Томенко – Будинок Слово. Нескінчений роман

Найкраща чоловіча роль

В’ячеслав Довженко – Будинок Слово. Нескінчений роман

Дмитро Олійник – Будинок Слово. Нескінчений роман

Костянтин Темляк – БожеВільні

Найкраща чоловіча роль другого плану

Сергій Кисіль – БожеВільні

Василь Кухарський (посмертно) – Редакція

Геннадій Попенко – Будинок Слово. Нескінчений роман

Найкраща жіноча роль

Ірма Вітовська – БожеВільні

Марина Кошкіна – Будинок Слово. Нескінчений роман

Карина Химчук – Ти мене любиш?

Найкраща жіноча роль другого плану

Римма Зюбіна – Редакція

Ніна Набока – Будинок Слово. Нескінчений роман

Єлизавета Цілик – Назавжди-Назавжди

Найкраща операторська робота

Євгеній Кирей – БожеВільні

Михайло Любарський – Будинок Слово. Нескінчений роман

Олександр Рощин – Стрічка часу

Олена Чеховська – Назавжди-Назавжди

Найкраща робота художника-постановника

Микола Кіщук – Я, Побєда і Берлін

Олександра Патока – Назавжди-Назавжди

Володимир Романов – Ти мене любиш?

Шевкет Сейдаметов – Будинок Слово. Нескінчений роман

Іван Тищенко – БожеВільні

Найкращий сценарій

Ксенія Заставська, Олександр Гласеко – БожеВільні

Антоніна Ноябрьова – Ти мене любиш?

Тарас Томенко, Любов Якимчук – Будинок Слово. Нескінчений роман

Алла Тютюнник, Дарʼя Аверченко, Роман Бондарчук – Редакція

Найкраща музика

Алла Загайкевич – Будинок Слово. Нескінчений роман

Дмитро Матвійчук – Я, Побєда і Берлін

Хосейн Мірзаголі – БожеВільні

Найкраща пісня

That ain’t me – БожеВільні (Хосейн Мірзаголі)

Місця щасливих людей – Я, Побєда і Берлін (Андрій Кузьменко)

Харків, Харків – Будинок Слово. Нескінчений роман (Юлій Мейтус / Майк Йогансен)

Найкращий звук

Михайло Закуцький – Стрічка часу

Артем Мостовий – Будинок Слово. Нескінчений роман

Артем Мостовий, Ігор Казмірчук – Я, Побєда і Берлін

Найкращий монтаж

Марина Майковська, Віктор Онисько (посмертно) – Фрагменти льоду

Віктор Онисько (посмертно), Нікон Романченко – Редакція

Нікон Романченко – Стрічка часу

Олексій Шамін – Будинок Слово. Нескінчений роман

Найкращий грим

Ганна Лукашенко – Будинок Слово. Нескінчений роман

Сергій Маурін – БожеВільні

Георгій Мацкевич – Ти мене любиш?

Найкращий дизайн костюмів

Антоніна Белінська – Я, Побєда і Берлін

Юлія Глемейда – Будинок Слово. Нескінчений роман

Тетяна Кремень – Ти мене любиш?

Експерти Української кіноакадемії розпочнуть голосування вже 15 травня. Переможця премії Відкриття року визначать члени правління та наглядової ради кіноакадемії. Премію за внесок у розвиток українського кінематографа присуджуватиме Національна спілка кінематографістів України.

Фото: Українська кіноакадемія

Джерело : Українська кіноакадемія

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