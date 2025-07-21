Спали в бомбосховищі: гітаристка The Rasmus поділилася емоціями від поїздки до Києва

Гітаристка фінського рок-гурту The Rasmus Емілія Сухонен поділилася враженнями від візиту до України.

Цими вихідними колектив виступив на Atlas Festival 2025 у Києві, а також музиканти відвідали дитячу лікарню Охматдит, куди влітку минулого року влучила російська ракета.

The Rasmus став єдиним іноземним гуртом, який під час війни не побоявся приїхати до України та взяти участь у музичному фестивалі.

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Гітаристка The Rasmus про візит до України

На особистій сторінці в Instagram Емілія Сухонен опублікувала серію фото, зроблених у Києві. За словами гітаристки, вона “безмежно щаслива, що потрапила до України”.

– За два дні ми побачили і пережили дуже багато, наприклад, спали в бомбосховищі через повітряну тривогу і відвідали дитячу лікарню, в яку рік тому влучила ракета. Виступ на фестивалі Atlas був чарівним! Весь захід заснований на благодійності. Простий рок-концерт викликав стільки емоцій – радість, вдячність і повагу, – написала Емілія Сухонен.

Гітаристка The Rasmus зізналася, що “закохалася” в Україну і хоче повернутися сюди якомога швидше. До слова, це був перший візит Емілії до нашої країни.

– Послання українців було чітким: не забувайте нас. Я обіцяю, що зроблю все від себе залежне. Я закохалася в цю країну і хочу повернутися туди якомога швидше. Сподіваюся, що до того часу там вже буде мир, бо Україна цього заслуговує, – додала Сухонен.

На сторінці The Rasmus в Instagram зазначається, що для гурту “велика честь відвідати Україну навіть у ці важкі часи”.

– Ми зіграли благодійний концерт на фестивалі Atlas, щоб зібрати гроші для Охматдиту – дитячої лікарні, яка постраждала минулого року. Ми зустріли багатьох українців, які розповіли нам свої історії. Сумні історії, але також історії надії та відбудови. Ніч перед концертом ми провели в укритті через повітряну тривогу – це те, з чим місцеві жителі стикаються майже щодня. Сподіваємося скоро повернутися! – йдеться у повідомленні колективу.

Фото: Емілія Сухонен

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