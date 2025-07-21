За пісні Сердючки оштрафували директора комплексу відпочинку в Києві

Директор відпочинкового комплексу у Києві отримав покарання за концерт Вєрки Сердючки, під час якого звучали пісні російською мовою.

Бориспільський міськрайонний суд визнав його винним у порушенні порядку організації публічного заходу.

Штраф за пісні Сердючки

Як повідомили в суді, керівника комплексу визнали винним за частиною 1 статті 185-1 КУпАП – порушення порядку організації та проведення публічного заходу.

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Йому призначено штраф у розмірі 425 гривень. Також чоловіку доведеться сплатити 605 гривень судового збору. До суду він не з’явився. Станом на 21 липня апеляцію не подано.

Інцидент стався 13 червня. Під час виступу пролунали щонайменше дві композиції російською, зокрема хіти Ха-ра-шо та Дольче Габана. Відповідне відео зʼявилося у соцмережах.

Після цього активісти звернулися до Уповноваженого із захисту державної мови. Мовний омбудсмен нагадав, що в Києві діє мораторій на публічне відтворення російськомовного музичного продукту, а виконання таких пісень порушує статті 23 і 29 закону Про забезпечення функціонування української мови як державної. Матеріали передали до правоохоронних органів.

Реакція команди Сердючки

Представники артиста заперечують порушення. PR-директор стверджує, що Вєрка Сердючка не використовувала російської мови, а співала на своєму традиційному полтавському суржику. За його словами, на концерті звучали пісні українською, англійською, а також кілька старих пісень “в оригіналі”.