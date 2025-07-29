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Фронтмен гурту Пиріг і Батіг став до лав ЗСУ – заява музиканта

гурт Пиріг і батіг

Лідер гурту Пиріг і Батіг Марʼян Пирожок, відомий під псевдонімом Марʼян Пиріг, долучився до лав ЗСУ.

Про це артист та його колектив повідомили у соцмережах.

Фронтмен гурту Пиріг і Батіг вступив у ЗСУ

Музикант звернувся до своїх шанувальників та підписників, зазначивши, що останнім часом не надто активно вів власні сторінки.

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– Багато про що є повісти, та не стає часу. Але, щоб ви не хвилювались де я і що я, офіційно повідомляю – добровільно вступив до лав Збройних сил України! Далі буде… Здоровʼя бажаю! – написав Марʼян Пирожок.

Його команда підтримала таке рішення. Учасники гурту додали, що пишаються своїм лідером та побажали йому “сил та витримки в сему важливому кроці”.

Наразі подробиці того, де та ким служитиме Пирожок, не уточнюються.

Реакція мережі на заяву Марʼяна Пирожка

В коментарях музиканта також підтримують, просять берегти себе і наперед сумують через зміни у графіку виступів гурту.

  • Бережіть себе! Цвіт нації.
  • Повага! Але ж, як без концертів тепер жити?
  •  Марʼяне, дякуємо за творчість та завжди свідому позицію! Повага!
  • Бережіть себе, до зустрічі на переможному концерті!
  • Мар’яне, вам щира вдячність і легіон янголів охоронців!
  • Ви так багато робите для цієї країни! Вже нове свідоме покоління формується на вашій творчості та просвітництві. Нехай любов до України оберігає вас!

Нагадаємо, що цього року гурт Пиріг і Батіг потрапив у шортлист номінантів на Шевченківську премію за музичний альбом Зелений. Це найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

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Фото: Пиріг і Батіг

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