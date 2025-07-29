Фронтмен гурту Пиріг і Батіг став до лав ЗСУ – заява музиканта

Лідер гурту Пиріг і Батіг Марʼян Пирожок, відомий під псевдонімом Марʼян Пиріг, долучився до лав ЗСУ.

Про це артист та його колектив повідомили у соцмережах.

Фронтмен гурту Пиріг і Батіг вступив у ЗСУ

Музикант звернувся до своїх шанувальників та підписників, зазначивши, що останнім часом не надто активно вів власні сторінки.

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– Багато про що є повісти, та не стає часу. Але, щоб ви не хвилювались де я і що я, офіційно повідомляю – добровільно вступив до лав Збройних сил України! Далі буде… Здоровʼя бажаю! – написав Марʼян Пирожок.

Його команда підтримала таке рішення. Учасники гурту додали, що пишаються своїм лідером та побажали йому “сил та витримки в сему важливому кроці”.

Наразі подробиці того, де та ким служитиме Пирожок, не уточнюються.

Реакція мережі на заяву Марʼяна Пирожка

В коментарях музиканта також підтримують, просять берегти себе і наперед сумують через зміни у графіку виступів гурту.

Бережіть себе! Цвіт нації.

Повага! Але ж, як без концертів тепер жити?

Марʼяне, дякуємо за творчість та завжди свідому позицію! Повага!

Бережіть себе, до зустрічі на переможному концерті!

Мар’яне, вам щира вдячність і легіон янголів охоронців!

Ви так багато робите для цієї країни! Вже нове свідоме покоління формується на вашій творчості та просвітництві. Нехай любов до України оберігає вас!

Нагадаємо, що цього року гурт Пиріг і Батіг потрапив у шортлист номінантів на Шевченківську премію за музичний альбом Зелений. Це найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Фото: Пиріг і Батіг

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