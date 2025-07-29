Фронтмен гурту Пиріг і Батіг став до лав ЗСУ – заява музиканта
Лідер гурту Пиріг і Батіг Марʼян Пирожок, відомий під псевдонімом Марʼян Пиріг, долучився до лав ЗСУ.
Про це артист та його колектив повідомили у соцмережах.
Фронтмен гурту Пиріг і Батіг вступив у ЗСУ
Музикант звернувся до своїх шанувальників та підписників, зазначивши, що останнім часом не надто активно вів власні сторінки.
– Багато про що є повісти, та не стає часу. Але, щоб ви не хвилювались де я і що я, офіційно повідомляю – добровільно вступив до лав Збройних сил України! Далі буде… Здоровʼя бажаю! – написав Марʼян Пирожок.
Його команда підтримала таке рішення. Учасники гурту додали, що пишаються своїм лідером та побажали йому “сил та витримки в сему важливому кроці”.
Наразі подробиці того, де та ким служитиме Пирожок, не уточнюються.
Реакція мережі на заяву Марʼяна Пирожка
В коментарях музиканта також підтримують, просять берегти себе і наперед сумують через зміни у графіку виступів гурту.
- Бережіть себе! Цвіт нації.
- Повага! Але ж, як без концертів тепер жити?
- Марʼяне, дякуємо за творчість та завжди свідому позицію! Повага!
- Бережіть себе, до зустрічі на переможному концерті!
- Мар’яне, вам щира вдячність і легіон янголів охоронців!
- Ви так багато робите для цієї країни! Вже нове свідоме покоління формується на вашій творчості та просвітництві. Нехай любов до України оберігає вас!
Нагадаємо, що цього року гурт Пиріг і Батіг потрапив у шортлист номінантів на Шевченківську премію за музичний альбом Зелений. Це найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.
Фото: Пиріг і Батіг