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Барабанщик гурту Жадан і Собаки мобілізувався до лав Нацгвардії

Віталій Бронішевський

Барабанщик гурту Жадан і Собаки Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії України. Наразі музикант проходить військовий вишкіл.

Учасник Жадан і Собаки поповнив лави НГУ

Про це повідомили на сторінці гурту у Facebook, опублікувавши фото Віталія Бронішевського у військовій формі.

Музикант служитиме в 13 бригаді оперативного призначення Нацгвардії Хартія, куди понад рік тому долучилися його колеги по сцені – Сергій Жадан, Євген Турчинов та Олександр Меренчук.

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– Ми сердечно вітаємо нового бійця Хартії і чекаємо на Вєталя в підрозділі. Тішимось, що він знову буде з нами, і закликаємо вас побажати Віталіку удачі та витримки. Хартія – сила і воля! – йдеться у повідомленні.

Раніше Сергій Жадан розповідав, що має не бойову посаду у бригаді НГУ Хартія, але роботи дуже багато. Основну увагу він скеровує на підтримку побратимів і виконання завдань, які приносять користь підрозділу.

Напередодні про мобілізацію повідомив Melovin. Співак офіційно долучився до ансамблю Державної прикордонної служби.

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Фото: Віталій Бронішевський, Жадан і Собаки

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