Барабанщик гурту Жадан і Собаки мобілізувався до лав Нацгвардії

Барабанщик гурту Жадан і Собаки Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії України. Наразі музикант проходить військовий вишкіл.

Учасник Жадан і Собаки поповнив лави НГУ

Про це повідомили на сторінці гурту у Facebook, опублікувавши фото Віталія Бронішевського у військовій формі.

Музикант служитиме в 13 бригаді оперативного призначення Нацгвардії Хартія, куди понад рік тому долучилися його колеги по сцені – Сергій Жадан, Євген Турчинов та Олександр Меренчук.

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