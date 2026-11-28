Сьогодні, 28 листопада, в Україні вшановують День пам’яті жертв голодоморів, який щорічно припадає на 4 суботу листопада.

У світовому календарі ця дата позначена як День Червоної планети, присвячений запуску зонда Mariner-4 та дослідженням Марса.

Також на 28 листопада припадають День працівника системи фінансового моніторингу і Всесвітній день милосердя.

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Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового.

Факти ICTV зібрали головні події цієї дати – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 28 листопада 2026 року

Православна церква вшановує пам’ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового. Він жив у VIII столітті та став одним із найвідоміших захисників православного вчення в час іконоборчих переслідувань.

Стефан Новий відкрито виступив проти заборони шанування ікон, за що був ув’язнений і загинув мученицькою смертю.

Який сьогодні, 28 листопада 2026 року, день в Україні

Цього року День пам’яті жертв голодоморів припав на 28 листопада. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів українців, які загинули під час трьох голодоморів XX століття: 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років.

Наймасштабнішим і найжахливішим став Голодомор 1932-1933 років, коли, за різними оцінками, загинули від 4 до понад 7 млн людей. Голод штучно організувала радянська влада, ввівши примусові хлібозаготівлі, конфіскувавши всі харчі, застосувавши репресії та повністю заборонивши виїзд селян за межі України.

У пікові місяці смертність сягала катастрофічних масштабів, а цілі села вимирали за лічені тижні. Попри інформаційну блокаду та заборону будь-яких згадок, численні свідчення очевидців і дослідження підтвердили геноцидний характер дій радянського режиму.

Загиблих від голоду традиційно вшановують хвилиною мовчання та акцією Свічка пам’яті. Тож не забудьте ввечері запалити її, щоби трагедія українського народу ніколи не була забута.

28 листопада в Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу. Це професійне свято встановлене у 2020 році указом президента, щоби підкреслити важливу роль фахівців, які протидіють відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та іншим фінансовим злочинам.

Хто святкує день ангела 28 листопада 2026 року

Іменини цього дня відзначають Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій та Ганна.

Що не можна робити 28 листопада 2026 року

Давати чи брати гроші в борг;

Сваритися, лаятися, вступати в конфлікти.

Робити прибирання після обіду.

Легковажно поводитися з вогнем – цього дня він має особливу силу.

Займатися суто розважальними, “порожніми” справами.

Займатися сексом.

Що можна робити сьогодні

День сприятливий для початку справ, планування та важливих рішень.

Особливо вдалими будуть поїздки, відрядження, переїзди чи будь-який рух

Присвятіть цей день мистецтву – поезії, музиці, театру чи глибокому кіно, яке збагатить душу.

Народні прикмети на 28 листопада 2026 року

Сніг вночі – до тривалої зими.

Сильний вітер – до нестабільної погоди.

Сухий і холодний день – до спекотного літа.

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