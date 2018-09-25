ЄС створить інститут для обходу санкцій проти Ірану

Євросоюз має намір створити спеціальний фінансовий інститут, щоб обійти санкції США проти Ірану.
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський союз готується створити спеціальний фінансовий інститут для того, щоб проводити фінансові операції з Іраном, обходячи санкції США, повідомляє Deutsche Welle.
Деякі країни ЄС дотримуються думки, що Тегеран виконує умови ядерної угоди.
Новий інститут дозволить компаніям Європи вступати в економічні відносини з Іраном без ризику потрапити під санкції Америки.
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До слова, США внесли в чорний список 33 громадянина Росії, пов’язаних зі сферами оборони і розвідки.
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